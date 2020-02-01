Соловьев: «Бувач поможет в развитии молодых футболистов „Динамо“»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев считает, что новый спортивный директор московского клуба обладает уникальным опытом и поможет столичной команде не только в достижении результатов, но и развитии молодых игроков и академии.

На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года. Он скрупулезно изучил наше предложение, причем речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всем, что касается стратегических целей «Динамо» и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, позитивным - умением добиваться успешных результатов в командах, совершенно разных по стилю, духу и задачам.

Он абсолютный трудоголик, который живет футболом 24 часа в сутки, это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд. Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессе, здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова.