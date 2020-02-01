Семак: «Повторю ещё раз, Кокорина нет смысла отдавать в аренду»

Главный тренер «Зенита» рассказал свое видение ситуации с нападающим клуба , который не поехал на второй зимний сбор питерцев:

До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет.