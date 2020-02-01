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Семак: «Повторю ещё раз, Кокорина нет смысла отдавать в аренду»

сегодня, 18:34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал свое видение ситуации с нападающим клуба Александром Кокориным, который не поехал на второй зимний сбор питерцев:

До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет.

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Все комментарии
Levadia
Levadia ответил Leha-ha50
сегодня в 19:42
Может в этом Семак и прав, но выпускать с капитанской повязкой только что откинувшегося хулигана - это с его стороны перебор!!!
Кокорин своё получил.
Команда его поддержала и Богданыч его видел в составе,потому и повязку дал,чтобы поддержать его!
Levadia
Levadia
сегодня в 19:37
К сожалению,всё решается не на уровне руководства,а на уровне олигархов!
Но посмотрим,чем это всё закончится.
112910415
112910415
сегодня в 19:21
решат и объявят
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:20
Правильно,лучше сгноить его в "Зените-2".А тебе показали своё место,можешь теперь геройствовать с СМИ,пока не выбросят за ненадобностью.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 19:18
Зениту нужно отречься от газпрома и зажить по новому.
protest58us
protest58us ответил Leha-ha50
сегодня в 19:17
Может в этом Семак и прав, но выпускать с капитанской повязкой только что откинувшегося хулигана - это с его стороны перебор!!!
Он просто хотел показать как К9 важен для него, я думаю все понимают что в этом сезоне Иванович капитан, даже если К9 выйдет в основе в РФПЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:09
Семаку респект...

А заявление от тех кому диктуют состав из кабинетов уже мало кого интересует ввиду своей предсказуемости....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:02
Может в этом Семак и прав, но выпускать с капитанской повязкой только что откинувшегося хулигана - это с его стороны перебор!!!
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 19:00
-Спортивный принцип.
-Нет. Не слышал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:55
Всё решают в кабинетах...
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 18:43
это на самом деле бред, человек отсидел свой срок, что они издеваются над ним?
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 18:35
Пак иного мнения.
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