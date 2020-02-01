Семак: «Повторю ещё раз, Кокорина нет смысла отдавать в аренду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал свое видение ситуации с нападающим клуба Александром Кокориным, который не поехал на второй зимний сбор питерцев:
До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет.
Команда его поддержала и Богданыч его видел в составе,потому и повязку дал,чтобы поддержать его!
Команда его поддержала и Богданыч его видел в составе,потому и повязку дал,чтобы поддержать его!
Но посмотрим,чем это всё закончится.
Но посмотрим,чем это всё закончится.
А заявление от тех кому диктуют состав из кабинетов уже мало кого интересует ввиду своей предсказуемости....
А заявление от тех кому диктуют состав из кабинетов уже мало кого интересует ввиду своей предсказуемости....
-Нет. Не слышал
-Нет. Не слышал