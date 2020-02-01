С. Егоров: «На следующей неделе „Зенит“ проведёт совещание по Кокорину»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Зенит» скоро проведет совещание по ситуации с нападающим команды :

На следующей неделе в «Зените» важное совещание по Кокорину.

Говорят разное.

1. Вариант с «Локо» остаётся - клуб игрока хочет. И готов сделать все, чтобы его получить.

2. Не очень пока верю, но как бы все не развернулось обратно - в «Зенит».