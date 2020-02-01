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С. Егоров: «На следующей неделе „Зенит“ проведёт совещание по Кокорину»

сегодня, 17:18

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Зенит» скоро проведет совещание по ситуации с нападающим команды Александром Кокориным:

На следующей неделе в «Зените» важное совещание по Кокорину. 

Говорят разное.

1. Вариант с «Локо» остаётся - клуб игрока хочет. И готов сделать все, чтобы его получить. 

2. Не очень пока верю, но как бы все не развернулось обратно - в «Зенит». 

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:11
Сами себя загнали в угол. Вернуть Кокорина обратно в Зенит означает признать не правоту и унизиться перед всей Россией. Сгноить в Зените 2 с одной стороны показать всем свою силу, с другой опять же выставить себя в плохом свете. Есть вариант продать его и тут опять же поставить себя в беспомощное положение. Это сигнал другим игрокам, что на такое руководство можно забивать и даже откровенно посылать.
В любом случае какое решение не было бы принято, оно заранее проигрышное для руководства Зенита, а имидж .... тут и объяснять нет смысла, всё уже сделано.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:59
Ахахаха....у меня уже попкорн заканчивается, а мыльная опера все продолжается.
МапС
МапС
сегодня в 17:53
В итоге будет "Посидели, по3,14здели, разошлись". Как в кремле скажут - так и будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:48
Трамп,Меркель,Макрон.....
G8 ....Большая восьмёрка...- прошлый век...
Теперь "Большая девятка"........ по номеру на футболке данного игрока...
Лидеры 8-ми стран и сам Александр....
Журналисты из 136-ти стран уже в Питере...
Будем следить за развитием событий....с нашим инсайд-корреспондентом Василием Уткиным....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:37
Будет совещаться руководство клуба по Кокорину.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:36
Не,блин,это мелко! Думаю,что вопрос Кокорина должен решаться минимум на внеочередном заседании Правительства,а то и Госсовета.
cska plus
cska plus ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:36
Тянут время, шобы более-менее хорошие еврочемпионаты закрыли свои ТО. И тогда либо впарят сейчас московским за денежку, либо отдадут в аренду...
Слова зенит и впарят не совместиы.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:35
Никто не хочет заступиться за Сашу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:34
Тянут время, шобы более-менее хорошие еврочемпионаты закрыли свои ТО.
И тогда либо впарят сейчас московским за денежку, либо отдадут в аренду...
cska plus
cska plus
сегодня в 17:34
Узкоглазый душит Кокошу.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:29
в Кремле будет политсовет по Кокорину
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:27
Слишком раздут интерес к этой теме.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:27
Боярам самим бороды рвут приближенные с трона. Как скажут сверху, туда котомку холопу и собирать.
Аня Маевская
Аня Маевская
сегодня в 17:21
Прикольно
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