С. Егоров: «На следующей неделе „Зенит“ проведёт совещание по Кокорину»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Зенит» скоро проведет совещание по ситуации с нападающим команды Александром Кокориным:
На следующей неделе в «Зените» важное совещание по Кокорину.
Говорят разное.
1. Вариант с «Локо» остаётся - клуб игрока хочет. И готов сделать все, чтобы его получить.
2. Не очень пока верю, но как бы все не развернулось обратно - в «Зенит».
В любом случае какое решение не было бы принято, оно заранее проигрышное для руководства Зенита, а имидж .... тут и объяснять нет смысла, всё уже сделано.
В любом случае какое решение не было бы принято, оно заранее проигрышное для руководства Зенита, а имидж .... тут и объяснять нет смысла, всё уже сделано.
G8 ....Большая восьмёрка...- прошлый век...
Теперь "Большая девятка"........ по номеру на футболке данного игрока...
Лидеры 8-ми стран и сам Александр....
Журналисты из 136-ти стран уже в Питере...
Будем следить за развитием событий....с нашим инсайд-корреспондентом Василием Уткиным....
G8 ....Большая восьмёрка...- прошлый век...
Теперь "Большая девятка"........ по номеру на футболке данного игрока...
Лидеры 8-ми стран и сам Александр....
Журналисты из 136-ти стран уже в Питере...
Будем следить за развитием событий....с нашим инсайд-корреспондентом Василием Уткиным....
И тогда либо впарят сейчас московским за денежку, либо отдадут в аренду...
И тогда либо впарят сейчас московским за денежку, либо отдадут в аренду...