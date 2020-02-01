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Гинер: «Футболисты уровня Месси в Россию не поедут»

сегодня, 18:26

Президент ЦСКА Евгений Гинер в программе «Инсайдеры» ответил на вопрос, закончилась ли эпоха больших трансферов у «армейцев», которые были в начале его появления в московском клубе:

Прекратить играть в футбол и начать бороться с другими клубами за то, сможем ли мы заплатить больше – это глупость. Тогда будет соревнование «кто больше купит». Мы никогда не покупали бездумно, чтобы потратить деньги.

Самое дорогое приобретение – Влашич, мы никогда не покупали футболистов за такие деньги. Поэтому я не понимаю, что значат слова о том, что та эпоха прекратилась.

Сегодня на европейском рынке цены выше, чем были 10-12 лет назад, а привезти надо талантливых футболистов, которые усилят клуб, которые полюбятся болельщикам, которые будут приносить очередные титулы клуба, а не купить, чтобы подороже, чем кто-то купил.

Что там, Мбаппе, Неймар... Переплюнуть всех и сказать: «Мы, русские, платим больше!» Это бред, глупость. Это первое.

Мы должны отдавать себе отчет, что в российский чемпионат поедут молодые талантливые игроки. Футболисты типа тех, что я назвал, Месси там, они к нам не поедут.

Поэтому зачем кидаться громкими фразами о том, что все, наконец-то, теперь в российский чемпионат приедут звезды, которые номинируются на «Золотой мяч».

Ранее Гинер высказался о влиянии бизнесмена Алишера Усманова на ЦСКА.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:56
Сделал открытие
Valeleo
Valeleo
сегодня в 19:41
Пока в России чаловы играют, игрокам уровня Месси делать нечего.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 19:30
Фидун не верит - у него на лавке чемпион мира сидит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:22
не согласен) нужна мотивация и престиж))) считаю халка не хуже месси ток что зависит от таких как гинер и рфс))
wingback
wingback
сегодня в 19:21
Заноси поменьше судейкам, так ,глядишь, валом повалят...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:16
А куда названные поедут,кроме четырёх чемпионатов,да и то в два-на закате карьеры.А Месси вообще никуда-он боится репутационных издержек,ибо является классическим игроком-продуктом одной команды.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:13
Во первых футболисты уровня Месси нет на земле,во вторых нормальные иностранные игроки не поедут в Россию.
В России нет футбола,кроме коррупции на всех уровнях,даже в садиках,в школах,на кладбищах итд.
youtomee
youtomee ответил oFANATo
сегодня в 19:06
Прав Евгений Леннорович. В Россию не то что игроки уровня Месси не поедут, а и уровня Фалькао.
епта
Faustello
Faustello
сегодня в 19:01
Плагиатор, Волера уже всё сказал.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:56
Прав Евгений Леннорович. В Россию не то что игроки уровня Месси не поедут, а и уровня Фалькао.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:50
Ясное дело.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:46
Теперь у Гинера лозунг:"Победит молодость!"
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:41
В Россию едет только жадное дно.
Исключения бывают, но очень редко.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 18:39
Зато шурлей и кралей хоть отбавляй.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Bordend
сегодня в 18:35
А Гинер разве русский?
Гинер: «Мы, русские, платим больше!»

Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:33
Гинер фанат Карпина! "Фалько к нам не поедет!"
Bordend
Bordend
сегодня в 18:32
А Гинер разве русский?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:30
"Переплюнуть всех и сказать: «Мы, русские, платим больше!»"...
Мы, русские)...смешно сказал...
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