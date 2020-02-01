Гинер: «Футболисты уровня Месси в Россию не поедут»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в программе «Инсайдеры» ответил на вопрос, закончилась ли эпоха больших трансферов у «армейцев», которые были в начале его появления в московском клубе:

Прекратить играть в футбол и начать бороться с другими клубами за то, сможем ли мы заплатить больше – это глупость. Тогда будет соревнование «кто больше купит». Мы никогда не покупали бездумно, чтобы потратить деньги.

Самое дорогое приобретение – Влашич, мы никогда не покупали футболистов за такие деньги. Поэтому я не понимаю, что значат слова о том, что та эпоха прекратилась.

Сегодня на европейском рынке цены выше, чем были 10-12 лет назад, а привезти надо талантливых футболистов, которые усилят клуб, которые полюбятся болельщикам, которые будут приносить очередные титулы клуба, а не купить, чтобы подороже, чем кто-то купил.

Что там, Мбаппе, Неймар... Переплюнуть всех и сказать: «Мы, русские, платим больше!» Это бред, глупость. Это первое.

Мы должны отдавать себе отчет, что в российский чемпионат поедут молодые талантливые игроки. Футболисты типа тех, что я назвал, Месси там, они к нам не поедут.

Поэтому зачем кидаться громкими фразами о том, что все, наконец-то, теперь в российский чемпионат приедут звезды, которые номинируются на «Золотой мяч».