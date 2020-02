«Реал» пропустил всего лишь 13 мячей за 22 тура. Это клубный рекорд

«Реал» оказался сильнее «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 22-го тура Примеры со счетом 1:0.

Таким образом, на данный момент в чемпионате Испании «сливочные» пропустили всего лишь 13 голов. Это клубный рекорд по наименьшему количеству пропущенных мячей за всю историю после 22-х туров.

19 игр в нынешнем сезоне Примеры отыграл голкипер «Реала» .

13 - @realmadriden have conceded just 13 goals after 22 LaLiga games this season, their best defensive total at this stage in the competition’s history. Power. pic.twitter.com/RPBOoQea4V