«Ливерпуль» не проигрывает 42 игры в АПЛ. До рекорда «Арсенала» - 7 встреч

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» во встрече 25-го тура АПЛ .

«Красные» не проигрывают уже 42 матча в чемпионате Англии. По этому показателю мерсисайдцы сравнялись с «Ноттингемом Форест», который имел такую же серию с 1977 по 1978 год.

Рекорд в истории высшего дивизиона имеет «Арсенал», на чьем счету 49 игр без поражений в период с 2003 по 2004 год.