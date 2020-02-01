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«Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на 22 очка - это рекорд АПЛ

сегодня, 20:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Ливерпуль» без проблем переиграл «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы оторвались от второго места, на котором находится «Манчестер Сити», на 22 очка. Это рекордный отрыв в истории чемпионата Англии после 25 игр. Отметим, что «горожане» еще не сыграли свой матч в этом туре.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 42 встречи подряд.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:23
Да ладно вам, это же самая сильная лига. Аха-ха) ОливерПУЛЬ оторвался на 22 очка От них смердит, как из толчка Матрас накроет сквозеров Отчпокает и был таков Аха-ха)
Матрасня сама скорее мертва, чем жива
shlomo
shlomo
сегодня в 21:14
Круто.....молодцы!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:09
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 21:02
    Чемпион АПЛ сезона 2019-2020 --- Ливерпуль
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 20:57
    Да ладно вам, это же самая сильная лига. Аха-ха) ОливерПУЛЬ оторвался на 22 очка От них смердит, как из толчка Матрас накроет сквозеров Отчпокает и был таков Аха-ха)
    Гешпанцы негодуют ))))
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 20:57
    А ведь кто-то люто хейтил Клоппа в его первый год в клубе )))

    P..S. Ливеру удачи - сейчас это именно "машина" в её классическом понимании
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 20:56
    Да ладно вам, это же самая сильная лига. Аха-ха)

    ОливерПУЛЬ оторвался на 22 очка
    От них смердит, как из толчка
    Матрас накроет сквозеров
    Отчпокает и был таков

    Аха-ха)
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