«Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на 22 очка - это рекорд АПЛ

сегодня, 20:50

«Ливерпуль» без проблем переиграл «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ .

Мерсисайдцы оторвались от второго места, на котором находится «Манчестер Сити», на 22 очка. Это рекордный отрыв в истории чемпионата Англии после 25 игр. Отметим, что «горожане» еще не сыграли свой матч в этом туре.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 42 встречи подряд.