«Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на 22 очка - это рекорд АПЛ

«Ливерпуль» без проблем переиграл «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ .

Мерсисайдцы оторвались от второго места, на котором находится «Манчестер Сити», на 22 очка. Это рекордный отрыв в истории чемпионата Англии после 25 игр. Отметим, что «горожане» еще не сыграли свой матч в этом туре.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 42 встречи подряд.

22 - Liverpool will end today 22 points clear of second-placed Manchester City in the Premier League table; this is the biggest lead any league-leader has ever had at the end of a day in English top-flight history. Gap. pic.twitter.com/xgG4P8m3w1