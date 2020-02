Бензема понадобилось 16 игр, чтобы забить «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 22-го тура Примеры.

Единственный мяч в игре забил форвард «сливочных» . Французский нападающий впервые забил в ворота «матрасников» на «Сантьяго Бернабеу». Для этого ему понадобилось 16 встреч на домашнем стадионе во всех турнирах и 34 удара по воротам.

1 - @realmadriden's Karim Benzema has scored his first goal against Atlético de Madrid at Santiago Bernabéu in all competitions (16 appearances and 34 shots). Explosion. pic.twitter.com/oU8qb06H8G