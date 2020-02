Фирмино сделал 51 голевую передачу за «Ливерпуль» с лета 2015 года

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в игре 25-го тура АПЛ .

Нападающий мерсисайдцев сделал три голевые передачи в этой встрече. Таким образом, на счету бразильца уже 51 ассист за «красных» с лета 2015 года, когда он перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма». У любого другого игрока мерсисайдцев минимум на 12 голевых передач меньше за этот промежуток времени.

Отметим, что «Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на рекордные 22 очка по итогам 25 матчей.

50 - After his two assists today, Roberto Firmino has now assisted 50 goals for Liverpool in all competitions (228th appearance); 11 more than any other player for the club since he joined in 2015. Sensation. #LIVSOT pic.twitter.com/LOE8OfmeUb