Бекхэм хочет видеть в своей команде Гризманна

сегодня, 11:41

Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в МЛС .

Один из владельцев клуба «Интер Майами» лично заинтересован в приглашении футболиста в свою команду. Бекхэм планирует сделать выгодное предложение форварду, учитывая тот факт, что Гризманн является большим поклонником НБА и очень часто бывает в Майами на баскетбольных матчах.

Действующий контракт Гризманна с «Барселоной» рассчитан до 2024 года, а сумма отступных составляет 800 млн евро.