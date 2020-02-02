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Бекхэм хочет видеть в своей команде Гризманна

сегодня, 11:41

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в МЛС.

Один из владельцев клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм лично заинтересован в приглашении футболиста в свою команду. Бекхэм планирует сделать выгодное предложение форварду, учитывая тот факт, что Гризманн является большим поклонником НБА и очень часто бывает в Майами на баскетбольных матчах. 

Действующий контракт Гризманна с «Барселоной» рассчитан до 2024 года, а сумма отступных составляет 800 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:25
Хорошие желания у Бэкхэма.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:22
Бекхэм-узбагойся.Такое ощущение, что он играет в онлайн-менеджер и хочет скупить пристойных игроков, просто так
VIPded
VIPded
сегодня в 12:19
Готовы 800 лямов выложить?)))
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 12:14
Лучше зови своих земляков бездарей
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 12:13
Бекс тормози
Чемпион мира не для тебя
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 11:47
Норм для лягушатника, там как раз команды уровня той, против кого недавно Гриззи показывал свой класс - Ибица или как то так
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:43
Бекхэм с перепоя всех видит в своей команде)))
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