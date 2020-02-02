Бекхэм хочет видеть в своей команде Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в МЛС.
Один из владельцев клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм лично заинтересован в приглашении футболиста в свою команду. Бекхэм планирует сделать выгодное предложение форварду, учитывая тот факт, что Гризманн является большим поклонником НБА и очень часто бывает в Майами на баскетбольных матчах.
Действующий контракт Гризманна с «Барселоной» рассчитан до 2024 года, а сумма отступных составляет 800 млн евро.
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