В плену у коронавируса

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«Соккер.ру» - об итальянском футболисте, рискующем пропустить чемпионат Европы.

Эпидемия коронавирусной инфекции в Китае внесла коррективы в спортивный календарь. Отложен на неопределённый срок и старт футбольного сезона, изначально запланированный на 22 февраля. И это обстоятельство может внести коррективы в планы некоторых европейских легионеров, выступающих в Суперлиге. Есть основания думать, что чемпионат Китая начнётся нескоро. Ведь в Суперлигу входит клуб из города Ухань – «Вухан Залл».

В последний день трансферного окна «Атлетико» вернул из «Далянь Ифан» полузащитника Янника Феррейру Карраско. Теперь бельгиец сможет набрать форму в преддверии чемпионата Европы и попасть в сборную. Перебрался в «Манчестер Юнайтед» нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало. Хотя ему, нигерийцу, какое дело до чемпионата Европы. А вот его одноклубник Стефан Эль-Шаарави остался в Шанхае.

«Фараон» – прозвище, а также фамилия достались Стефану благодаря египетским предкам со стороны отца, теперь рискует не попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы. Он и до известных событий не имел гарантированного места в основе. Теперь же шансы тряхнуть своим знаменитым гребешком на полях Евро и вовсе близки к нулю. Когда начнётся чемпионат Китая - неизвестно, самому футболисту придётся долго набирать форму. Вряд ли у кого-то из помощников Роберто Манчини, не говоря о самом тренере, возникнет желание ехать в Шанхай просматривать нападающего. Шанхай расположен относительно недалеко от охваченной эпидемией провинции. Кадрового голода сборная Италии не испытывает, может обойтись без «Фараона». Поэтому, оставшись в Китае, Стефан, скорее всего, не попадёт на чемпионат Европы. А ведь итальянцы проведут групповой турнир в Риме, где Эль-Шаарави, бывшему игроку «Ромы», каждая травинка знакома. Обидно.

Стефан Эль-Шаарави уехал в «Шанхай Шэньхуа» прошлым летом. «Рома» выручила от его продажи 16 миллионов евро, сам «Фараон» подписал контракт до 2022 года. Успел сыграть 10 матчей, забил один гол. Был возвращён в сборную Италии после некоторой паузы. Дальний путь не стал помехой. Но внезапно открывшиеся обстоятельства могут снова выставить 27-летнего футболиста за двери сборной.

Выкупать Стефана никто не собирался. Ценник в 16 миллионов отпугивает. Тем более, вряд ли «Шэньхуа» продаст итальянца себе в убыток. Была надежда на аренду. Но интерес «Торино» был каким-то вялым. Остальные и вовсе не озаботились. Поэтому арабская фамилия ни разу не промелькнула в сводках новостей от 31 января. Трансферное окно в большинстве европейских стран закрылось.

Но у Эль-Шаарави ещё остаётся возможность покинуть китайский клуб хотя бы на время. Ещё разрешены трансферы в ряде стран. Это Швейцария, Израиль, вся бывшая Югославия, Чехия, Словакия, Польша, Украина, Румыния. И российская Премьер-Лига наконец. Ещё можно устроиться в аренду и быть поближе к Италии. Вот только куда?

Несколько лет назад интерес к Эль-Шаарави проявляли ЦСКА и «Спартак». «Фараон» фигурировал в слухах о потенциальных новичках «Зенита». Молва связывала Стефана с «Локомотивом». Но разговоры остались разговорами, Эль-Шаарави уехал в Шанхай. Однако, почему не запустить сейчас всё сначала. «Локомотиву», отпустившему Фёдора Смолова в «Сельту», итальянский нападающий явно бы не помешал. Особенно в свете травмы Антона Миранчука, которую один из братьев получил на турнире в Катаре.

Есть некоторое предчувствие, что карантин Стефана не будет долгим. Что он попытается вырваться на время из Китая. Нельзя же пропускать чемпионат Европы. Да и нашему чемпионату такой футболист не помешал бы. Подождём.

Стефан Эль-Шаарави, наверное, - самый сильный из европейских игроков, выступающих в китайской Суперлиге. Но не единственный. Например, Марек Гамшик – многолетний лидер «Наполи» и сборной Словакии. Опять же любитель гребешка на макушке, как и «Фараон». Марек играет в бывшем когда-то нашим городе Дальнем, в клубе «Далянь Ифан». Сборную Словакии полузащитник официально не покидал, только капитанскую повязку отдал Мартину Шкртелу и вполне может сыграть весной в стыковых матчах Лиги Наций. 26 марта словакам играть со сборной Ирландии, и Гамшик, наверняка, выйдет на поле. Это итальянцы с их выбором футболистов могут забыть Эль-Шаарави, а у сборной Словакии выбор невелик. К тому же Марек может и вернуться в Европу. Хоть на родину, где трансферное окно открыто, хоть ещё куда.

Третий футболист, которому видимо придётся «делать ноги» - Марко Арнаутович из другого шанхайского клуба «Шанхай СИПГ». Одноклубник Халка и Одила Ахмедова. Атакующий полузащитник обошёлся китайцам дороже, чем Эль-Шаарави, а для сборной Австрии он имеет большое значение. Марко окажется в заявке в любом случае, у австрийцев тоже не столь богатый выбор исполнителей. Но для того, чтобы подойти к первенству континента в наилучшем состоянии, Арнаутовичу стоит подумать об аренде в Европе.

Остался в «Гуанчжоу Фули» ветеран сборной Бельгии Мусса Дембеле. И не факт, что он сыграет за «красных дьяволов» в июне-июле. Возможно, у Дембеле на носу ДМБ. Ещё один бельгиец Маруан Феллаини уже демобилизовался. Можно переждать окончания эпидемии и готовиться к сезону в составе «Шаньдун Лунен» вместе с итальянским ветераном Грациано Пелле. Вряд ли заинтересуют Йоахима Лёва игроки «Тяньцзинь Тэда» Сандро Вагнер и Феликс Бастианс. Первый закончил с Манншафт, второй туда и вовсе не вызывался. Пусть остаются в распоряжении другого соотечественника Ули Штилике. Бывший бразилец, а ныне итальянец Эдер из «Цзянсу Сунин» вряд ли был бы удостоен приглашения в сборную, даже если накануне вернулся бы в Серию А. Манчини ни разу его не привлекал, и вряд ли в оставшееся до начала чемпионата Европы что-то изменится.

И на всякий случай стоит напомнить, что трансферное окно в чемпионате России закрывается 21 февраля. Время что-то изменить ещё есть.