Жиру обозлён на «Интер» из-за несостоявшегося трансфера

сегодня, 15:06

Источник со ссылкой на RMC Sport сообщает, что нападающий «Челси» обозлился на «Интер» из-за несостоявшегося трансфера.

Сам футболист отдавал приоритет итальянскому клубу, так как стороны ранее согласовали потенциальный трансфер, однако «Интер» предпочел подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, из-за чего зарплатный бюджет «нерадзурри» был полностью распределен и клуб более не мог себе позволить подписывать игроков. В итоге Жиру остался доигрывать сезон в «Челси», хотя форвард искал новую команду, чтобы получать больше игровой практики накануне Евро-2020.

Теперь отмечается, что форвард летом должен присоединиться к «Лацио».