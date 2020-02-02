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«Ювентус» хочет приобрести ван Дейка

сегодня, 10:53

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк грядущим летом может перебраться в Италию, пишет The Sun.

На 28-летнего игрока претендует «Ювентус». Сообщается, что туринцы готовы заплатить за футболиста 150 млн фунтов. Недавно голландец оценил свой переход в стан «мерсисайдцев».

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Все комментарии
Levadia
Levadia
сегодня в 11:11
Сумма внушительная,но что-то терзают сомнения в реальности этого перехода.
Да и фэйрплэй никто не отменял.
P.S.Работники Фиата точно не обрадуются такой сделке.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 11:05
Хахахаха, зачем Ван Дейку идти на это понижение в слабую лигу?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:02
А почему бы его и не продать за такую сумму?
В Голландии много талантливых и более дешевых игроков.
Клопп с удовольствием сделает из них звезд мирового уровня.
Пора, на перспективу, создавать новую команду.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 11:00
вряд ли Ливерпуль его продаст
marvel777
marvel777
сегодня в 10:59
реалистичность трансфера 0 %
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:57
Ха ха ха, а как же фаны колбасы?))
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