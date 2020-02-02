«Ювентус» хочет приобрести ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк грядущим летом может перебраться в Италию, пишет The Sun.
На 28-летнего игрока претендует «Ювентус». Сообщается, что туринцы готовы заплатить за футболиста 150 млн фунтов. Недавно голландец оценил свой переход в стан «мерсисайдцев».
Да и фэйрплэй никто не отменял.
P.S.Работники Фиата точно не обрадуются такой сделке.
Да и фэйрплэй никто не отменял.
P.S.Работники Фиата точно не обрадуются такой сделке.
В Голландии много талантливых и более дешевых игроков.
Клопп с удовольствием сделает из них звезд мирового уровня.
Пора, на перспективу, создавать новую команду.
В Голландии много талантливых и более дешевых игроков.
Клопп с удовольствием сделает из них звезд мирового уровня.
Пора, на перспективу, создавать новую команду.