«Аталанта» не смогла обыграть «Дженоа»

«Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» (39) располагается на четвертом месте, «Дженоа» (16) - третий снизу.
Бергамо, стадион Атлети Адзурри
«Аталанта» - «Дженоа» 2:2 (2:2)
Голы: Толой 13, Иличич 35 - Кришито 19 (пенальти), Санабрия 33
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пашалич (Фройлер 54), Госенс, Гомес, Иличич (Муриэль 76), Сапата (Малиновский 63)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Дженоа»: Перин, Бираски, Ромеро, Масиелло, Гильоне (Гольданига 90+2), Бехрами, Шене, Стураро, Кришито, Санабрия (Кассата 84), Пинамонти (Дестро 87)
Главный тренер: Никола Давиде.
Предупреждения: Пашалич 52, Бехрами 53, Ромеро 76, де Рон 77, Бехрами 83, Кассата 84, Перин 89, Кришито 90+2
Удаление: Бехрами 83
В параллельном матче «Милан» сыграл вничью с «Вероной».