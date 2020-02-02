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«Аталанта» не смогла обыграть «Дженоа»

сегодня, 18:55
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 2Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» (39) располагается на четвертом месте, «Дженоа» (16) - третий снизу.

Бергамо, стадион Атлети Адзурри

«Аталанта» - «Дженоа» 2:2 (2:2)
Голы: Толой 13, Иличич 35 - Кришито 19 (пенальти), Санабрия 33

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пашалич (Фройлер 54), Госенс, Гомес, Иличич (Муриэль 76), Сапата (Малиновский 63)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Дженоа»: Перин, Бираски, Ромеро, Масиелло, Гильоне (Гольданига 90+2), Бехрами, Шене, Стураро, Кришито, Санабрия (Кассата 84), Пинамонти (Дестро 87)
Главный тренер: Никола Давиде.

Предупреждения: Пашалич 52, Бехрами 53, Ромеро 76, де Рон 77, Бехрами 83, Кассата 84, Перин 89, Кришито 90+2

Удаление: Бехрами 83

В параллельном матче «Милан» сыграл вничью с «Вероной».

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 19:18
Генуя не прогнулась!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:11
Тоже сенсация.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 19:03
Жаль 😏
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил матос
сегодня в 19:00
норм
Конечно, так интер и проскочит снова в зону ЛЧ через кабинеты. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:00
Аталанту засудили. Это миланские середняки мутят.
матос
матос
сегодня в 18:58
норм
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