«Арсенал» в четвертый раз подряд сыграл вничью, в этот раз с «Бернли»

«Арсенал» не смог переиграть «Бернли» в гостевом поединке 25-го тура АПЛ. «Канониры» (31 очко) занимают десятое место в турнирной таблице, «бордовые» (тоже 31 балл) - одиннадцатые.
Бернли, стадион Тюрф Мур
«Бернли» - «Арсенал» 0:0
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Родригес
Главный тренер: Дайч Шон.
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака (Лукас Торрейра 46), Гендузи, Джака, Габриэл Мартинелли, Озил (Уиллок 63), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа 89)
Главный тренер: Артета Микель.
Предупреждения: Озил 44, Джака 55, Лукас Торрейра 59, Тарковски 82
Судья: Кавана Крис.
Ранее МЮ сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».
путёвый распасовщик нужен на место озила и всё попрёт)
путёвый распасовщик нужен на место озила и всё попрёт)
это просто шок-контэнт.
это просто шок-контэнт.
Очень хотелось бы увидеть команду в чемпионшипе, что бы кронке с перепугу продал бы клуб. Иного пути спасения нет и не будет.
Очень хотелось бы увидеть команду в чемпионшипе, что бы кронке с перепугу продал бы клуб. Иного пути спасения нет и не будет.
Меньше только у "Уотфорда" и "Норвича".
Десятка, которая сделала 3 голевые за 2 сезона.
Нападающий, который уже 9 матчей не забивает.
Да, пора в ЧШ, наверное.
Меньше только у "Уотфорда" и "Норвича".
Десятка, которая сделала 3 голевые за 2 сезона.
Нападающий, который уже 9 матчей не забивает.
Да, пора в ЧШ, наверное.
Такого нежелания играть я давно уже не видел, даже два 100% момента Обама так запорол, как будто их и не было.
Озил - 10 матчей без полезных действий, все так же 3 передачи за 2 года.
Ляказетт - 9 матчей без забитых голов.
Гендузи и Беллерин - пробили дно и ищут новое.
Ихмо, возможно, это была худшая игра сезона...
Такого нежелания играть я давно уже не видел, даже два 100% момента Обама так запорол, как будто их и не было.
Озил - 10 матчей без полезных действий, все так же 3 передачи за 2 года.
Ляказетт - 9 матчей без забитых голов.
Гендузи и Беллерин - пробили дно и ищут новое.
Ихмо, возможно, это была худшая игра сезона...
Такое впечатление,что игроков ничья устраивает.
ну хорошо хоть не пропустили.
Такое впечатление,что игроков ничья устраивает.
ну хорошо хоть не пропустили.