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«Арсенал» в четвертый раз подряд сыграл вничью, в этот раз с «Бернли»

сегодня, 18:50
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«Арсенал» не смог переиграть «Бернли» в гостевом поединке 25-го тура АПЛ. «Канониры» (31 очко) занимают десятое место в турнирной таблице, «бордовые» (тоже 31 балл) - одиннадцатые.

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Арсенал» 0:0

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Родригес
Главный тренер: Дайч Шон.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака (Лукас Торрейра 46), Гендузи, Джака, Габриэл Мартинелли, Озил (Уиллок 63), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа 89)
Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Озил 44, Джака 55, Лукас Торрейра 59, Тарковски 82

Судья: Кавана Крис.

Ранее МЮ сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

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Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил 25процентный клоун
сегодня в 20:16
Уровня цска-зенит
Drossel
Drossel
сегодня в 20:16
с приходом артеты наладилась игра в обороне, но атаки вобще просто нет, всё очень медленно и бесмысленно.
путёвый распасовщик нужен на место озила и всё попрёт)
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
сегодня в 20:16
как говорят , Бог не дурак любит пятак. :-)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:52
Середняки делят очки - это нормально.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:48
Опять осечка
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:38
Озил, 3 асиста за 2,5 ГОДА... парень играет ЦАП с одной из самых высоких зарплат в лиге.
это просто шок-контэнт.
LMI
LMI
сегодня в 19:37
Полный отстой. Никаких эмоций. Данный состав Арсенала бесконечно слабый и непрофессиональный. Команду нужно менять практически полностью наново. И дело не в тренере. Эти парни не способны играть
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:32
Это достижение
Lukajs
Lukajs
сегодня в 19:21
Арсенал опять оконфузился.
Nazi
Nazi
сегодня в 19:20
После матча (не после игры, ее не было) создалось впечатление, что даже горы виагры не помогут артетишке с арсеналом..

Очень хотелось бы увидеть команду в чемпионшипе, что бы кронке с перепугу продал бы клуб. Иного пути спасения нет и не будет.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:16
Арсенал да же за ле не зацепиться.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:10
А должен был проиграть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:10
Арсенал уже доигрывает сезон без особых задач
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:07
Че стобой Арсенал?
112910415
112910415
сегодня в 19:07
тоже к рекордам рвутся ... но приветствовать это стремление трудно
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 19:04
6 побед за 25 матчей.

Меньше только у "Уотфорда" и "Норвича".

Десятка, которая сделала 3 голевые за 2 сезона.

Нападающий, который уже 9 матчей не забивает.

Да, пора в ЧШ, наверное.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:59
Эмери уволили, а лучше не стало
25процентный клоун
25процентный клоун ответил youtomee
сегодня в 18:58
Уровень апл жалок, отсюда и гегемония Ливера
матос
матос
сегодня в 18:58
жаль , надеялся на победу "бордовых"
abramjan
abramjan
сегодня в 18:57
стабильность признак мастерства)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:55
Матч уровня РПЛ
youtomee
youtomee
сегодня в 18:55
Чемпионшип не за горами...и это я не про Бернли если что...
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 18:55
В этот раз не пропустили)
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 18:54
Если бы Горький жил сейчас и написал бы свое "На дне", оно было бы про "Арсенал".

Такого нежелания играть я давно уже не видел, даже два 100% момента Обама так запорол, как будто их и не было.

Озил - 10 матчей без полезных действий, все так же 3 передачи за 2 года.

Ляказетт - 9 матчей без забитых голов.

Гендузи и Беллерин - пробили дно и ищут новое.

Ихмо, возможно, это была худшая игра сезона...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:54
Очень жаль
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:53
В Арсенале нет свежести.Натужно играют.Словно загнанные лошади.
Такое впечатление,что игроков ничья устраивает.
ну хорошо хоть не пропустили.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 18:52
Закончились мучения Арсенала и его болельщиков.. Теперь ждём следующий матч.
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