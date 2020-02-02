«Рома» проиграла «Сассуоло» в результативном матче

«Рома» уступила «Сассуоло» в игре 22-го тура чемпионата Италии. Римляне располагаются на четвертом месте в турнирной таблице (39 очков). «Сассуоло» занимает 13-е место (26 баллов).
Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре
«Сассуоло» - «Рома» 4:2 (3:0)
Голы: Капуто 7, Капуто 16, Джуричич 26, Бога 74 - Джеко 55, Верету 72 (пенальти)
«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос, Мба Обьянг, Локателли, Берарди (Маньяни 87), Джуричич, Бога (Маньянелли 82), Капуто (Дефрель 75)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
«Рома»: Лопес, Сантон (Перес Б. 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Вильяр 81), Кристанте, Юндер (Перес К. 65), Пеллегрини, Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Кристанте 24, Сантон 29, Мба Обьянг 34, Пеллегрини 44, Клюйверт 62, Спинаццола 65, Пеллегрини 69, Манчини 84
Удаление: Пеллегрини 69
Судья: Пайретто Лука.
Напомним, что ранее «Кальяри» и «Парма» сыграли вничью в матче 22-го тура Серии А.