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«Рома» проиграла «Сассуоло» в результативном матче

сегодня, 00:41
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло4 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» уступила «Сассуоло» в игре 22-го тура чемпионата Италии. Римляне располагаются на четвертом месте в турнирной таблице (39 очков). «Сассуоло» занимает 13-е место (26 баллов).

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» - «Рома» 4:2 (3:0)
Голы: Капуто 7, Капуто 16, Джуричич 26, Бога 74 - Джеко 55, Верету 72 (пенальти)

«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос, Мба Обьянг, Локателли, Берарди (Маньяни 87), Джуричич, Бога (Маньянелли 82), Капуто (Дефрель 75)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Рома»: Лопес, Сантон (Перес Б. 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Вильяр 81), Кристанте, Юндер (Перес К. 65), Пеллегрини, Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Кристанте 24, Сантон 29, Мба Обьянг 34, Пеллегрини 44, Клюйверт 62, Спинаццола 65, Пеллегрини 69, Манчини 84

Удаление: Пеллегрини 69

Судья: Пайретто Лука.

Напомним, что ранее «Кальяри» и «Парма» сыграли вничью в матче 22-го тура Серии А.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 01:38
Синдром второй половины сезона. Теперь все атакующие команды будут совершать промахи, а все обороняющиеся — набирать очки.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 01:37
Я ожидал проигрыш Ромы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:27
Что то "ромашки" никак не зацветут. Который год вянут . Похоже , что без ЛЧ останутся.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 01:22
Зато на Лацио сил не жалели! Закон сохранения энергии в действии. Когда это Рома Сассуоле проигрывала?!
Bordend
Bordend
сегодня в 01:00
Сассуоло с победой!
матос
матос
сегодня в 00:58
Если у Фонсеки не хватит яиц посадить в следующем матче Манча на лавку то его вообще будет не жалко когда его под зад ногой из клуба пнут. Кристанте назад через раз и когда назад возвращается то всегда пешком, опорник ёпта... Центр поля проходной двор, защита проходной двор, плохи дела Ромы....
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:53
Шанс для Аталанты
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