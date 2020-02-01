«Лейпциг» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» и упустил лидерство

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в домашней встрече 20-го тура Бундеслиги. «Быки» (41 очко) опустились на второе место в турнирной таблице, «жеребцы» (39 баллов) - четвертые. Лидером стала «Бавария», на счету которой 42 очка.
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» М 2:2 (0:2)
Голы: Шик 50, Нкунку 89 - Плеа 24, Хофманн 35
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Шик 46), Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер, Адамс (Ольмо 70), Забитцер, Нкунку, Форсберг (Поульсен 46), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Денис Закариа, Эльведи, Лайнер, Крамер (Штробль 29), Нойхаус (Джонсон 90+6), Вендт, Хофманн, Тюрам (Эмболо 63), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.
Предупреждения: Нойхаус 18, Плеа 61, Плеа 61, Эльведи 61, Эмболо 70, Вернер 74, Розе 76
Удаление: Плеа 61
Ранее дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион».