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«Лейпциг» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» и упустил лидерство

сегодня, 22:27
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в домашней встрече 20-го тура Бундеслиги. «Быки» (41 очко) опустились на второе место в турнирной таблице, «жеребцы» (39 баллов) - четвертые. Лидером стала «Бавария», на счету которой 42 очка.

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«РБ Лейпциг» - «Боруссия» М 2:2 (0:2)
Голы: Шик 50, Нкунку 89 - Плеа 24, Хофманн 35

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Шик 46), Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер, Адамс (Ольмо 70), Забитцер, Нкунку, Форсберг (Поульсен 46), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Денис Закариа, Эльведи, Лайнер, Крамер (Штробль 29), Нойхаус (Джонсон 90+6), Вендт, Хофманн, Тюрам (Эмболо 63), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Нойхаус 18, Плеа 61, Плеа 61, Эльведи 61, Эмболо 70, Вернер 74, Розе 76

Удаление: Плеа 61

Ранее дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион».

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 22:56
хорошая ставочка была
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 22:56
Спасибо Лейпциг. Затащил! В следующую пятницу внеплановый ресторан)
nubom
nubom
сегодня в 22:55
Что же вы хотите от клуба ГДР?
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 22:50
бывает
particular
particular
сегодня в 22:49
Подобные осечки претендентов на трон, создадут комфортные условия для чемпионства Баварии..:)
Брулин
Брулин
сегодня в 22:49
Бавария не напрягаясь вернулась на свое законное место
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Аналитик Зенита
сегодня в 22:36
Да, согласен, чтобы в следующем году зенит порола Боруссия или Бавария по полной программе немецких видеофильмов
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:35
Лейпциг ушел от поражения вообщето,камбэкнувшись
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 22:30
Быстро футбольный бог наказал лейпциг, в прошлом туре проиграли Айнтрахту и вот теперь ничья и упустили лидерство. Надо отбивать их всей бундеслигой дальше и выдавливать из зоны лч
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