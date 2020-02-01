«Монако» уступил «Ниму»

«Монако» проиграл «Ниму» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Ним, стадион Стад де Костье
«Ним» - «Монако» 3:1 (1:1)
Голы: Мигель 27, Филиппото 62, Мартинес 79 - Бен-Йеддер 13
«Ним»: Бернардони, Пакьес, Ландре, Мартинес, Мигель, Ду (Фомба 75), Вальс (Сарр 66), Ферхат, Бенраху, Филиппото, Ру (Денкей 82)
Главный тренер: Блакар Бернар.
«Монако»: Леком, Хенрикс, Бадьяшиль, Марипан, Балло-Туре, Адриен Силва, Бакайоко, Фофана (Тчуамени 72), Желсон Мартинш, Бен-Йеддер (Йоветич 80), Кейта (Головин 64)
Главный тренер: Роберт Морено.
Предупреждения: Мартинес 11, Фофана 33, Мигель 45+3, Адриен Силва 81, Тчуамени 86, Блакар 90, Сарр 90+1
Удаления: Бакайоко 32, Желсон Мартинш 32
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Ждем третье пришествие Жардима.
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Монако 2019-2020
Вылет из кубка лиги 0-3 от Лилля
Вылет из кубка 0-1 от Сент Етьена
13 место в таблице
Уволенный второй раз Жардим и похоже, что скоро Морено
https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw
Монако 2019-2020
Вылет из кубка лиги 0-3 от Лилля
Вылет из кубка 0-1 от Сент Етьена
13 место в таблице
Уволенный второй раз Жардим и похоже, что скоро Морено