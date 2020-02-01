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«Монако» уступил «Ниму»

вчера, 23:58
НимЛоготип футбольный клуб Ним3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» проиграл «Ниму» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Ним, стадион Стад де Костье

«Ним» - «Монако» 3:1 (1:1)
Голы: Мигель 27, Филиппото 62, Мартинес 79 - Бен-Йеддер 13

«Ним»: Бернардони, Пакьес, Ландре, Мартинес, Мигель, Ду (Фомба 75), Вальс (Сарр 66), Ферхат, Бенраху, Филиппото, Ру (Денкей 82)
Главный тренер: Блакар Бернар.

«Монако»: Леком, Хенрикс, Бадьяшиль, Марипан, Балло-Туре, Адриен Силва, Бакайоко, Фофана (Тчуамени 72), Желсон Мартинш, Бен-Йеддер (Йоветич 80), Кейта (Головин 64)
Главный тренер: Роберт Морено.

Предупреждения: Мартинес 11, Фофана 33, Мигель 45+3, Адриен Силва 81, Тчуамени 86, Блакар 90, Сарр 90+1

Удаления: Бакайоко 32, Желсон Мартинш 32

Ранее ПСЖ разгромил «Монпелье».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:31
пора менять руководство
Sunny.
Sunny.
сегодня в 00:24
да что происходит ?
Брулин
Брулин
сегодня в 00:24
В клубе полностью отсутствует дисциплина при любом тренере
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 00:23
хватит ныть
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:14
Монако без удаления - это как песня без слов!!! Несколько матчей пронесло, но сегодня решили восполнить пробел.
Ждем третье пришествие Жардима.
djaich
djaich
сегодня в 00:04
Весь январь Монако в чемпионате меньше трех за игру не пропускает. А этот Морено точно тренер? Лицензию у него смотрели? Предыдущие записи в трудовой книжке о работе по профилю? Документы не поддельные ли? Может это человек какой то посторонний, а настоящего Морену просто имитирует?
матос
матос
сегодня в 00:03
стоило увольнять Жардима?
матос
матос
сегодня в 00:02
стоило увольнять Жардима?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:00
Ждём интервью Морено
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:59
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