«Валенсия» победила «Сельту», Смолов дебютировал за команду из Виго

«Валенсия» обыграла «Сельту» во встрече 22-го тура Примеры. В составе гостей дебютировал российский форвард Федор Смолов. Недавно он перешел в «Сельту» на правах аренды.
«Валенсия» занимает четвертое место в турнирной таблице (37 очков). «Сельта» пребывает на 18-й строчке таблицы (17 баллов).
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Сельта» 1:0 (0:0)
Гол: Солер 77
«Валенсия»: Хауме, Флоренци (Родриго 53), Гарай (Диахаби 43), Паулиста, Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гомес (Гамейро 85)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо (Систо 73), Васкес, Фран Бельтран (Мина 82), Йокушлу, Рафинья, Оласа, Аспас, Фернандес Лейтес (Смолов 78)
Главный тренер: Гарсия Оскар.
Предупреждения: Паулиста 20, Васс 33, Васкес 40, Флоренци 50, Рафинья 65, Гомес 80, Систо 89, Коклен 90+1, Хауме 90+3
Судья: Гонсалес Пабло.