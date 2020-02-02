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«Валенсия» победила «Сельту», Смолов дебютировал за команду из Виго

сегодня, 00:59
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Валенсия» обыграла «Сельту» во встрече 22-го тура Примеры. В составе гостей дебютировал российский форвард Федор Смолов. Недавно он перешел в «Сельту» на правах аренды.

«Валенсия» занимает четвертое место в турнирной таблице (37 очков). «Сельта» пребывает на 18-й строчке таблицы (17 баллов).

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Сельта» 1:0 (0:0)
Гол: Солер 77

«Валенсия»: Хауме, Флоренци (Родриго 53), Гарай (Диахаби 43), Паулиста, Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гомес (Гамейро 85)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо (Систо 73), Васкес, Фран Бельтран (Мина 82), Йокушлу, Рафинья, Оласа, Аспас, Фернандес Лейтес (Смолов 78)
Главный тренер: Гарсия Оскар.

Предупреждения: Паулиста 20, Васс 33, Васкес 40, Флоренци 50, Рафинья 65, Гомес 80, Систо 89, Коклен 90+1, Хауме 90+3

Судья: Гонсалес Пабло.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:57
Молодец Федор видно его желанее в футбол играть в отличии от других росийских ногомячистов которые не понемают зачем им ехать в Эйбар и ждут пока к ним из Барселоны не позвонят. Совсем уже связь с реальностью потеряли. Удачи Смолову в Сельте!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:47
Маловато пока шансов дали.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 01:26
Фёдор ещё вкатится. Удачи Сельте в борьбе за выживание.
beefs
beefs
сегодня в 01:25
С почином...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:24
12 минут - мало , чтобы спасти команду.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 01:05
Новости об игре пердивной Сельты теперь будут регулярными.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 01:00
сейчас начнется - сельта смолова благодаря смолову который не вышел на поле победила такую то команду.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 00:59
Валенсию с победой!
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