Пиоли: «Мы потеряли очки справедливо»

Главный тренер «Милана» прокомментировал результат матча с «Вероной» в 22-м туре Серии А, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport Italia.

Мы потеряли очки справедливо, поскольку мы позволили «Вероне» шесть раз попасть в створ ворот. Мы должны были играть осторожнее. Я сожалею, что мы сразу не повели в счете, когда у нас был прекрасный шанс в первом тайме. К тому же у нас не было никакой четкости, когда мы имели численное преимущество во втором тайме.