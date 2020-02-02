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Пиоли: «Мы потеряли очки справедливо»

сегодня, 20:47
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча с «Вероной» в 22-м туре Серии А, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport Italia.

Мы потеряли очки справедливо, поскольку мы позволили «Вероне» шесть раз попасть в створ ворот. Мы должны были играть осторожнее. Я сожалею, что мы сразу не повели в счете, когда у нас был прекрасный шанс в первом тайме. К тому же у нас не было никакой четкости, когда мы имели численное преимущество во втором тайме.

Отметим, что «Милан» играл в большинстве с 68-й минуты матча – полузащитник «Вероны» Софьян Амрабат получил красную карточку.

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VIPded
VIPded
сегодня в 21:24
Убожество, а не тренер...(((
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:15
Думали легко победят.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:59
Шесть раз в створ и еще два раза в штангу.
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