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«Лион» уступил «Ницце»

сегодня, 19:06
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Лион» проиграл «Ницце» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (32) располагается на шестом месте, «Ницца» (32) - восьмая.

Ницца, стадион Альянс Ривьера

«Ницца» - «Лион» 2:1 (1:1)
Голы: Дольберг 33, Дольберг 64 - Токо Экамби 45

«Ницца»: Бенитес, Эрей (Ваге 76), Данило, Данте, Нсоки, Тюрам-Ульен (Сарр 70), Будауи, Лис-Мелу, Клод Морис, Унас, Дольберг (Ганаго 87)
Главный тренер: Виейра Патрик.

«Лион»: Тэтэрушану, Рафаэл (Тете 59), Марсело, Денайе, Марсал, Какере (Тусар 40), Тиаго Мендеш, Ауар, Токо Экамби (Траоре 72), Дембеле, Корне
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Унас 38, Марсело 45+5, Клод Морис 45+5, Рафаэл 52, Эрей 71

Удаления: Марсал 22, Унас 45+5

Напомним, что вчера ПСЖ разгромил «Монпелье».

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