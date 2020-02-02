«Лион» уступил «Ницце»

«Лион» проиграл «Ницце» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (32) располагается на шестом месте, «Ницца» (32) - восьмая.
Ницца, стадион Альянс Ривьера
«Ницца» - «Лион» 2:1 (1:1)
Голы: Дольберг 33, Дольберг 64 - Токо Экамби 45
«Ницца»: Бенитес, Эрей (Ваге 76), Данило, Данте, Нсоки, Тюрам-Ульен (Сарр 70), Будауи, Лис-Мелу, Клод Морис, Унас, Дольберг (Ганаго 87)
Главный тренер: Виейра Патрик.
«Лион»: Тэтэрушану, Рафаэл (Тете 59), Марсело, Денайе, Марсал, Какере (Тусар 40), Тиаго Мендеш, Ауар, Токо Экамби (Траоре 72), Дембеле, Корне
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Унас 38, Марсело 45+5, Клод Морис 45+5, Рафаэл 52, Эрей 71
Удаления: Марсал 22, Унас 45+5
Напомним, что вчера ПСЖ разгромил «Монпелье».