Болельщики «Луча» написали открытое письмо губернатору

Болельщики «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко из-за тяжелого финансового состояния клуба.

Уважаемый Олег Николаевич! Катастрофическое положение нашего любимого клуба вынуждает обратиться за помощью лично к вам. С тех пор как от нас отвернулся многолетний спонсор (ДЭК), «Луч» ведёт изнурительную и малоуспешную борьбу за выживание. Этот процесс продолжается больше пяти лет. С вашим приходом на должность губернатора Приморья появилась надежда на то, что мы выживем. Вопреки всему! Вы сумели привлечь новых спонсоров, встретились с командой, сообща наметили пути выхода из кризиса, запланировали строительство новой базы, передачу стадиона «Юность» в собственность клуба и другие долгожданные меры по улучшению инфраструктуры. Многим из нас показалось, что всё наладится и любимый клуб со временем вернёт себе место, достойное для столицы огромного дальневосточного региона, на карте футбольной России. Очень порадовало известие о готовности старых и новых спонсоров поддерживать наш «Луч» и в дальнейшем.

По неизвестным для нас причинам с некоторых пор стали появляться совсем иные новости. Имея очень даже неплохое финансирование, привлечённое при вашем активном участии, клуб не уменьшил, а, наоборот, умудрился увеличить общую сумму долга! По некоторым сведениям, сейчас ведётся активная деятельность, направленная на признание АФК «Луч» банкротом. Списать долг и забыть – данный путь кажется самым лёгким… Последствия банкротства, согласно декабрьским нововведениям РФС , будут просто убийственными. Клуб лишится собственного имени, а также потеряет право заявляться в профессиональные лиги в течение четырёх лет. Всем понятно, что это будет означать смерть нашего «Луча». Того «Луча», который обыгрывал абсолютно всех российских грандов, а некоторых – просто громил! Того «Луча», на который ходили и ходят поколения болельщиков! Потеряв имя, мы прервём связь времён и уже никогда не увидим на поле того «Луча» – нашего, родного…