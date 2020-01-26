На римское дерби выделено более 2000 полицейских для устранения беспорядков

сегодня, 15:17

Сегодня, 26 января, в Риме пройдет дерби между «Ромой» и «Лацио».

По информации итальянских СМИ , власти Рима опасаются возникновения конфликтов между фанатами. Добавляет опасений тот факт, что на матч едут болельщики из Греции, Испании, Англии, Польши и Хорватии.

Для предотвращения беспорядков к работе привлечены более двух тысяч полицейских, карабинеров и сотрудников Финансовой гвардии. Также в городе с 17:00 по московскому времени будет запрещена реализация алкогольных напитков.

Накануне бойню устроили фанаты «Валенсии» и «Барселоны».