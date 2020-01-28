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Болельщик «Спартака» - о решении суда: «Меня лишают части жизни»

сегодня, 12:59

Активный болельщик «Спартака» Валерий Бевз прокомментировал решение Санкт-Петербургского городского суда оставить без изменений постановление судьи Петроградского районного суда о запрете на посещение матчей.

По заседанию было видно, что доказательства моей вины нет. На одном видео не видно кто кричал, слышно только звук. На втором видео нет звука, видно, что что-то заряжают, но не слышно. Дзюба — воспитанник «Спартака», он очень некрасивого уходил из клуба, поэтому отношение у болельщиков команды к нему негативное. После того, как он забил в ворота своей бывшей команды, трибуны просто отреагировали и все.

Мы обсудим вопрос с тем, что полиция принудительно перевезла меня из Москвы с защитниками. Обсуждение вопроса идет.

С превращением мата на трибунах все время идет работа среди клубов Премьер-Лиги. Есть специальная программа «Стоп мат».

Клуб предоставил адвокатов и помог в передвижении в город Санкт-Петербург.

Я еще до конца не осознал, но это очень большой урон по моей жизни. Я 20 лет хожу на трибуну, активно болею за «Спартак» и меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают меня за то, чего я не совершал.

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 13:39
Нужно было добавить несколько лет! Не нужно позорить страну, народ и себя!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:31
Нечего орать непотребное,поддавшись стадному инстинкту.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:30
сам виноват!
Boytser
Boytser
сегодня в 13:08
20 лет ходит напрасно на трибуну.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 13:05
А - теперь это называется "активный болельщик". Толерантненько
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 13:02
Нет свиному хулиганству на трибунах.
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