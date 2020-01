Фанаты МЮ атаковали дом Вудворда

Дом исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда подвергся нападению фанатов клуба в ночь на 29 января.

На кадрах, опубликованных в различных соцсетях, фанаты забрасывают дом файерами и дымовыми шашками, а надпись на одном из фанатских видео гласит «Эд Вудворд должен умереть».

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» уже выступила с заявлением по данному инциденту.

Напомним, вчера появился слух о том, что Вудворд намерен вернуть Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

Ed Woodward’s house in Cheshire was attacked by 20-30 Manchester United fans in balaclava’s at around 8pm tonight.



🗣 Man Utd official statement: “Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.” pic.twitter.com/THIaG9s2hb