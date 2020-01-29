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Фанаты МЮ атаковали дом Вудворда

сегодня, 02:45

Дом исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда подвергся нападению фанатов клуба в ночь на 29 января.

На кадрах, опубликованных в различных соцсетях, фанаты забрасывают дом файерами и дымовыми шашками, а надпись на одном из фанатских видео гласит «Эд Вудворд должен умереть». 

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» уже выступила с заявлением по данному инциденту.

Сегодня вечером футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте, произошедшем возле дома одного из наших сотрудников.

Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить виновников этого необоснованного нападения.

Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет внесён в чёрный список клуба на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию.

Болельщики, выражающие своё мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни – уже совсем другое. Этому просто нет оправдания.

Напомним, вчера появился слух о том, что Вудворд намерен вернуть Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

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