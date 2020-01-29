Фанаты МЮ атаковали дом Вудворда

Дом исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда подвергся нападению фанатов клуба в ночь на 29 января.
На кадрах, опубликованных в различных соцсетях, фанаты забрасывают дом файерами и дымовыми шашками, а надпись на одном из фанатских видео гласит «Эд Вудворд должен умереть».
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» уже выступила с заявлением по данному инциденту.
Сегодня вечером футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте, произошедшем возле дома одного из наших сотрудников.
Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить виновников этого необоснованного нападения.
Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет внесён в чёрный список клуба на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию.
Болельщики, выражающие своё мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни – уже совсем другое. Этому просто нет оправдания.
Напомним, вчера появился слух о том, что Вудворд намерен вернуть Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».
Ed Woodward’s house in Cheshire was attacked by 20-30 Manchester United fans in balaclava’s at around 8pm tonight.— Football Tweet (@Football__Tweet) 28 января 2020 г.
🗣 Man Utd official statement: “Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.” pic.twitter.com/THIaG9s2hb