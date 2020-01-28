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Суд отказал болельщику «Спартака» в апелляции на запрет посещения матчей

сегодня, 12:49

Городской суд Санкт-Петербурга отказал болельщику «Спартака» Валерию Бевзу в пересмотре решения Петроградского районного суда, оштрафовавшего его за поведение на матче с «Зенитом» и запретившего посещать встречи.

1 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге в матче РПЛ «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0. До матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали «Спартак». На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления.

После матча Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Бевза на 5 тыс. рублей, а также запретил ему посещать матчи на полтора года. 

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ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 13:18
Пока в Питере не поставят золотую статую Дзюбы, Зенит не успокоятся. Питер - всегда был классным городом, героическим, мужественным. А сейчас из 96и пытаются сделать героического жителя.
Красная машина
Красная машина ответил Виссарионович
сегодня в 13:02
Нет. дзюба, празднуя гол, снимет футболку с оскорбительной надписью, адресованной болельщикам. Хотя вряд ли на Евро-2020 будут голы...
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 13:01
    Красная машина
    Красная машина
    сегодня в 13:01
    СВОБОДУ ВАЛЕРИЮ БЕВЗУ!
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 12:57
    Знаю как должно дальше произойти.
    С небес должен снизойти Дзюба, сказать что не держит зла на болельщиков и попросит отпустить их. Дальше им отменят приговоры. У Дзюбы в два раза увеличится количество подписчиков в инстаграмме и персофанов. Черчесов в сборной выдаст позолоченную капитанскую повязку, дающую право пропускать тренировки если карась хорошо клюет, а также размещать баннеры с оскорблениями болельщиков прям на футбольном поле во время матчей.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 12:51
    Судья: сиди дома!
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