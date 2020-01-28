Суд отказал болельщику «Спартака» в апелляции на запрет посещения матчей

Городской суд Санкт-Петербурга отказал болельщику «Спартака» Валерию Бевзу в пересмотре решения Петроградского районного суда, оштрафовавшего его за поведение на матче с «Зенитом» и запретившего посещать встречи.
1 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге в матче РПЛ «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0. До матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали «Спартак». На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления.
После матча Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Бевза на 5 тыс. рублей, а также запретил ему посещать матчи на полтора года.
С небес должен снизойти Дзюба, сказать что не держит зла на болельщиков и попросит отпустить их. Дальше им отменят приговоры. У Дзюбы в два раза увеличится количество подписчиков в инстаграмме и персофанов. Черчесов в сборной выдаст позолоченную капитанскую повязку, дающую право пропускать тренировки если карась хорошо клюет, а также размещать баннеры с оскорблениями болельщиков прям на футбольном поле во время матчей.
С небес должен снизойти Дзюба, сказать что не держит зла на болельщиков и попросит отпустить их. Дальше им отменят приговоры. У Дзюбы в два раза увеличится количество подписчиков в инстаграмме и персофанов. Черчесов в сборной выдаст позолоченную капитанскую повязку, дающую право пропускать тренировки если карась хорошо клюет, а также размещать баннеры с оскорблениями болельщиков прям на футбольном поле во время матчей.