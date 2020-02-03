Карпин продлил контракт с «Ростовом»

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано на пять лет. Напомним, что присоединился специалист к ростовскому клубу в 2017 году.
Пресс-служба «Ростова» сообщает, что главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано на пять лет. Напомним, что присоединился специалист к ростовскому клубу в 2017 году.
И для Карпина...
Тепло...Новая арена...Море болельщиков...Хорошая команда..Отличный тренер...
Удачи Ростову !!!!
И для Карпина...
Тепло...Новая арена...Море болельщиков...Хорошая команда..Отличный тренер...
Удачи Ростову !!!!