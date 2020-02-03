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Карпин продлил контракт с «Ростовом»

сегодня, 16:23

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано на пять лет. Напомним, что присоединился специалист к ростовскому клубу в 2017 году. 

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 17:37
Успехов В.Г. Карпину .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:32
Отличная новость для Ростова...
И для Карпина...
Тепло...Новая арена...Море болельщиков...Хорошая команда..Отличный тренер...

Удачи Ростову !!!!
berda2003
berda2003
сегодня в 17:28
Хоть в одном клубе здравомыслящие руководители...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил ПерекатиПоле
сегодня в 17:27
Если и есть у Ростова конкурент на Карпина,это не Спартак.Но Сельта не потянет такого тренера.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:24
Подписали на 5 лет, потому что всем понятно, что Тыдеска в спартаке временщик, который способен в ФНЛ спартак поднять. После увольнения опять будут Валеру зазывать.
Vadik
Vadik
сегодня в 17:20
Поздравляю всех ростоачан и Карпина!!! Желаю успехов сельмашам!!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:17
Как говорится "от добра добра не ищут". Болельщики команду любят, стадион имеется и заполняется, еще бы мощного спонсора клубу ( в плане на долгие годы сотрудничества), хотя и так у ВГК получилось сколотить вполне боеспособный коллектив. Только успехов, а дальше время покажет.
112910415
112910415
сегодня в 17:14
пусть придут большие победы !
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 17:11
отличная новость, поздравляю Ростов
max74
max74
сегодня в 17:10
Значит поживём
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 17:09
Хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:03
Нашли общий язык. Да и Валера уже не тот клоун, что был в народной...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 17:00
Думаю, чтоб журналюги не сватали в Спартак в год по десять раз..вот на пять лет и подписали. Удачи Валере...Ростов верит.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:50
Удачи.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:44
Продление контракта это кредит доверия на пять лет.
particular
particular
сегодня в 16:43
В Валеру верят... Валера может...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:37
Время покажет , но Шанс Есть....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:35
На 5 лет - это конкретно! Удачи Карпухе!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 16:35
Мы любители футбола требуем пятилетку за четыре года, ростов должен вернуться домой - в пердив!
ДСА
ДСА
сегодня в 16:30
Результаты говорили в пользу этого решения.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:29
Самый перспективный тренер на пост советском пространстве на пять лет в Ростове.Прекрасная новость!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:29
Рад за Ростов.
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 16:28
Сегодня для Зенита соперником является только Ростов. Все остальные клубы повержены и низведены до уровня статистов. Так что Валера молодец, чует, куда ветер дует.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:24
Хорошая новость. Желаю Валерию Карпину успехов в нашем клубе
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