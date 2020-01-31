Месси хочет продлевать с «Барселоной» контракт на год перед каждым сезоном

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен продлевать контракт с каталонским клубом на один год перед началом каждого сезона.
33-летний аргентинский капитан сине-гранатовых выбрал такой способ, дабы каждый раз отталкиваться от актуальности своей физической формы и состояния. Нынешний контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2020/21.
Источник отмечает, что президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу предлагает Месси заключить бессрочное соглашение. Однако Лео рассматривает только вышеизложенный вариант с правом отказаться от обязательств в одностороннем порядке не позднее июня.
Тем временем Месси одержал 500-ю победу в составе «Барселоны».