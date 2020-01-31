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Месси хочет продлевать с «Барселоной» контракт на год перед каждым сезоном

сегодня, 11:45

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен продлевать контракт с каталонским клубом на один год перед началом каждого сезона.

33-летний аргентинский капитан сине-гранатовых выбрал такой способ, дабы каждый раз отталкиваться от  актуальности своей физической формы и состояния. Нынешний контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2020/21.

Источник отмечает, что президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу предлагает Месси заключить бессрочное соглашение. Однако Лео рассматривает только вышеизложенный вариант с правом отказаться от обязательств в одностороннем порядке не позднее июня.

Тем временем Месси одержал 500-ю победу в составе «Барселоны».

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Все комментарии
Lev Lugovkin
Lev Lugovkin
сегодня в 11:57
Продлять? Продлевать? Может продлить? 🤣
shlomo
shlomo
сегодня в 11:50
Разумно.....
Triem
Triem
сегодня в 11:48
Продлять?? Это что за слово?
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