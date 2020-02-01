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Буффон в марте обсудит возможное продление контракта с «Ювентусом»

сегодня, 09:22

Агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в интервью Tuttosport заявил, что в марте этого года будет решаться вопрос о продлении контракта игрока с клубом. 

Я не думаю, что Буффон определился с планами на будущее. Мы встретимся с руководством клуба в марте и посмотрим. 

Он счастлив, ему 42 года, но он чувствует себя хорошо. 

Буффон провел прекрасный сезон в Париже, спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи приезжал, чтобы посмотреть его матчи. У него было много предложений, но когда «Ювентус» позвонил, то все было уже понятно.

Напомним, что недавно Буффону исполнилось 42 года.  

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:09
Зачем?
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 10:01
Сразу до 50-ти лет пусть продлевает
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 09:48
Пусть будет так.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:41
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