Буффон в марте обсудит возможное продление контракта с «Ювентусом»

Агент голкипера «Ювентуса» в интервью Tuttosport заявил, что в марте этого года будет решаться вопрос о продлении контракта игрока с клубом.

Я не думаю, что Буффон определился с планами на будущее. Мы встретимся с руководством клуба в марте и посмотрим.

Он счастлив, ему 42 года, но он чувствует себя хорошо.

Буффон провел прекрасный сезон в Париже, спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи приезжал, чтобы посмотреть его матчи. У него было много предложений, но когда «Ювентус» позвонил, то все было уже понятно.