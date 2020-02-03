Ван Перси: «„Манчестер Юнайтед“ должен подписать Кавани»

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Робин Ван Перси выразил мнение о том, что МЮ стоит приобрести форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
На вопрос болельщика в твиттере: «Кого, по вашему, должен подписать „Манчестер Юнайтед“ летом?», Ван Перси ответил: «Эдинсона Кавани — это блестящий игрок и он будет свободным агентом».
Edinson Cavani, brilliant player and available #GoalMachine https://t.co/GmaQsEND1v— Robin van Persie (@Persie_Official) February 3, 2020
Ранее агент Кавани заявил, что если бы Эдинсон хотел много денег, то перешел бы в МЮ.
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