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Ван Перси: «„Манчестер Юнайтед“ должен подписать Кавани»

сегодня, 21:09

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Робин Ван Перси выразил мнение о том, что МЮ стоит приобрести форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

На вопрос болельщика в твиттере: «Кого, по вашему, должен подписать „Манчестер Юнайтед“ летом?», Ван Перси ответил: «Эдинсона Кавани — это блестящий игрок и он будет свободным агентом».

Ранее агент Кавани заявил, что если бы Эдинсон хотел много денег, то перешел бы в МЮ.

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4ел
4ел
сегодня в 21:22
подержу этот вариант только в том случае, если будет приемлемая з.п.
С Санчесом поспешили, а на деле весь мир рассмешили...
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