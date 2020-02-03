Лэмпард: «Сейчас сложно сказать, когда Пулишич вернётся в игру»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о том, когда полузащитник «синих» Кристиан Пулишич сможет вернуться на поле. Напомним, 21-летний американец получил травму в начале января.
Сейчас сложно сказать, когда Пулишич вернется в игру. На прошлой неделе была попытка вернуть его в тренировочный процесс и немного нагрузить, но в итоге пришлось отказаться от этой идеи.
У меня не будет ответа, пока мы не вернемся к тренировкам.
В текущем сезоне Пулишич сыграл в 16 матчах АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.