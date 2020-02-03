Ван дер Варт: «Фелиш попал в неправильную команду с неправильным тренером»

Бывший футболист «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт высказывался о полузащитнике «Атлетико» Жоау Фелише:
Жоау Фелиш является отличным игроком, однако он находится в неправильном клубе с неправильным тренером. Я подумал, что «Атлетико», купив его, поменяет свою философию и начнет играть в футбол. Сейчас же кажется, что такое и не произойдет.
Фелишу, чтобы выделять, нужен другой стиль игры в футбол. Команды Симеоне не владеют мячом, а Фелишу необходимо регулировать темп матча.
Ранее Фелиш заявил, что сейчас понял, как был счастлив в «Бенфике».