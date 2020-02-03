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Ван дер Варт: «Фелиш попал в неправильную команду с неправильным тренером»

сегодня, 18:47

Бывший футболист «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт высказывался о полузащитнике «Атлетико» Жоау Фелише:

Жоау Фелиш является отличным игроком, однако он находится в неправильном клубе с неправильным тренером. Я подумал, что «Атлетико», купив его, поменяет свою философию и начнет играть в футбол. Сейчас же кажется, что такое и не произойдет.

Фелишу, чтобы выделять, нужен другой стиль игры в футбол. Команды Симеоне не владеют мячом, а Фелишу необходимо регулировать темп матча.

Ранее Фелиш заявил, что сейчас понял, как был счастлив в «Бенфике».

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