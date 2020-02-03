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Агент Выдры: «К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы»

сегодня, 19:27

Ондрей Хованец, агент нападающего «Бернли» Матея Выдры, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы. У него также были предложения от «Рейнджерс», «Астон Виллы» и одного крупного клуба из Украины, но ему не разрешили покинуть «Бернли» в конце января. Он все еще хочет перейти и играть.

Может ли он сейчас перейти в Россию? Если все согласуют с «Бернли», то Матей наверняка заинтересуется. Кто не хотел бы играть в Москве? У него есть амбиции, чтобы показать свои качества, помочь команде, а затем команда поможет ему поехать на Евро-2020, возможно. Самой большой проблемой для «Бернли» было то, что один из их нападающих получил травму. Если бы не это, Выдра перешел бы еще вчера.

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Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 20:17
Цорн темнит
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 20:04
Локо и Торпедо
drug01
drug01
сегодня в 19:50
Слов можно много говорить нужны дела !!!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:47
Выдра сидит в запасе на поле выходит через раз и то на 5-10 минут.
Gurben
Gurben
сегодня в 19:46
А как звучать будет - Выдра из ЦСКА.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:44
Выдра страшный зверь

матос
матос
сегодня в 19:42
Москве бобров мало? Выдры понадобились?)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:39
Да ну,лажа.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 19:35
Выдры в Москве нужны, это теперь в тренде.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:33
Новость из серии "Интересная фамилия".
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