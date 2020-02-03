Президент «Фиорентины»: «Возможно, Недвед считает меня идиотом из Америки»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо ответил вице-президенту «Ювентуса» Павлу Недведу, заявившему, что «Фио» не стоит жаловаться на судейство после очного матча команд, так как их команда слабее «Юве» и играла хуже.
Возможно, Недвед считает меня каким-то идиотом из Америки, который ничего не понимает, но это не так. Мне не нужны какие-то привилегии для «Фиорентины», я требую, чтобы к нам было такое же отношение, как к «Ювентусу». В конце концов, все клубы Серии А платят федерации одинаковую сумму взносов.
Правила должны быть одинаковыми для всех, а если появляются какие-то сомнения, то есть система VAR. Нас «наказывают» уже в третьем матче, с «Интером», «Дженоа» и «Ювентусом».