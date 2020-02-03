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Президент «Фиорентины»: «Возможно, Недвед считает меня идиотом из Америки»

сегодня, 19:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо ответил вице-президенту «Ювентуса» Павлу Недведу, заявившему, что «Фио» не стоит жаловаться на судейство после очного матча команд, так как их команда слабее «Юве» и играла хуже.

Возможно, Недвед считает меня каким-то идиотом из Америки, который ничего не понимает, но это не так. Мне не нужны какие-то привилегии для «Фиорентины», я требую, чтобы к нам было такое же отношение, как к «Ювентусу». В конце концов, все клубы Серии А платят федерации одинаковую сумму взносов.

Правила должны быть одинаковыми для всех, а если появляются какие-то сомнения, то есть система VAR. Нас «наказывают» уже в третьем матче, с «Интером», «Дженоа» и «Ювентусом».

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 20:33
Ну так не жадничай, заноси в кассу, как все аххах
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 20:33
Он не считает , а так есть на самом деле! Президент такого клуба , а ведёт себя как истеричка! Из за того что Фиорентине по делу причём 100% дали 2 пенальти! О чем вообще речь?!
Charismatic
Charismatic
сегодня в 20:18
Просто Юве платит в десятки раз больше взносов, поэтому к ним отношение особенное) А еще там раналда, так что вдвойне особенное.
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