Фридкин прибыл в Рим для завершения сделки по приобретению «Ромы»

сегодня, 21:39

По информации итальянских СМИ , глава компании Friedkin Group Дэн Фридкин прибыл в Рим на встречу с Джеймсом Паллоттой, чтобы завершить сделку по приобретению «Ромы».

Сообщается, что все детали соглашения уже оговорены, переход «Ромы» в руки американского бизнесмена состоится в течение десяти дней.

Сумма сделки должна составить 750-780 миллионов евро, в которую учтены и 272 миллиона долга «Ромы». При этом Паллотта сохранит минимальный пакет акций «волков».

«Рома» в текущем сезоне идет на 5-м месте в турнирной таблице Серии А. В прошлом туре команда уступила «Сассуоло».