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Фридкин прибыл в Рим для завершения сделки по приобретению «Ромы»

сегодня, 21:39

По информации итальянских СМИ, глава компании Friedkin Group Дэн Фридкин прибыл в Рим на встречу с Джеймсом Паллоттой, чтобы завершить сделку по приобретению «Ромы».

Сообщается, что все детали соглашения уже оговорены, переход «Ромы» в руки американского бизнесмена состоится в течение десяти дней.

Сумма сделки должна составить 750-780 миллионов евро, в которую учтены и 272 миллиона долга «Ромы». При этом Паллотта сохранит минимальный пакет акций «волков».

«Рома» в текущем сезоне идет на 5-м месте в турнирной таблице Серии А. В прошлом туре команда уступила «Сассуоло».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 22:06
Наш же наверное.
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 21:54
Ну все! Теперь ещё и Рома включится в гонку вооружений может быть! Ещё цены на игроков значит будут дальше расти!
Roman73
Roman73
сегодня в 21:47
Вот этот Дэн это Денис ?
Или вообще по русски не разговаривает !
А говорите шейх .
Шейхи они тут рядом.
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