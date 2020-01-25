Red Bull не будет покупать московский «Спартак»

Источник сообщает, что известная компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак».
По данным из прессы, слухи о возможном переходе московского клуба в собственность производителя энергетических напитков являются безосновательными.
Напомним, что недавно владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что планирует передать клуб в собственность болельщикам в 2023 году.
Федун для вида голосовал против, зато отмазка железная...
Федун для вида голосовал против, зато отмазка железная...
Обращаю внимание на другое. Сначала появляется утка о союзе. И открывается срач по принципу: Вы такие ... , А вы сякие ... .
Затем идёт опровержение, вызывающее тот же самый срач.
То есть журналисты создают уток, фейки. Они не умеют работать в режиме журналистики. Только в режиме желтой прессы.
Обращаю внимание на другое. Сначала появляется утка о союзе. И открывается срач по принципу: Вы такие ... , А вы сякие ... .
Затем идёт опровержение, вызывающее тот же самый срач.
То есть журналисты создают уток, фейки. Они не умеют работать в режиме журналистики. Только в режиме желтой прессы.
Смешно...
Лимонады против бензина , пчелы против меда ...
Федуну просто надо меньше воровать через Спартак, не обналичивать нефтяные миллиарды через клуб ...
Хотя о чем это я ?
Спартак Федун приобрел именно для этого, чтоб руководство Лукойла имело свободный доступ к валюте.
Смешно...
Лимонады против бензина , пчелы против меда ...
Федуну просто надо меньше воровать через Спартак, не обналичивать нефтяные миллиарды через клуб ...
Хотя о чем это я ?
Спартак Федун приобрел именно для этого, чтоб руководство Лукойла имело свободный доступ к валюте.
Всё продумано и прошарено...
Всё продумано и прошарено...