Red Bull не будет покупать московский «Спартак»

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Источник сообщает, что известная компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак».

По данным из прессы, слухи о возможном переходе московского клуба в собственность производителя энергетических напитков являются безосновательными.

Напомним, что недавно владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что планирует передать клуб в собственность болельщикам в 2023 году.