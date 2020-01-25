ГлавнаяНовости

Red Bull не будет покупать московский «Спартак»

сегодня, 12:48

Источник сообщает, что известная компания Red Bull не намерена покупать московский «Спартак».

По данным из прессы, слухи о возможном переходе московского клуба в собственность производителя энергетических напитков являются безосновательными.

Напомним, что недавно владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что планирует передать клуб в собственность болельщикам в 2023 году.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноУ «Челси» появится новый титульный спонсор
Вчера, 20:11 ФотоКомментарии6
«Ред Булл» окрылит «Спартак»?
Вчера, 15:00Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии20
«Манчестер Сити» планирует сменить титульного спонсора
23 января Комментарии4
Паллотта собирается приобрести «Ньюкасл» после продажи «Ромы»
18 января Комментарии3
Официально«Манчестер Юнайтед» заключил партнёрское соглашение с LEGO
14 января ФотоКомментарии13
СлухиРоссийский миллиардер может приобрести украинский клуб
07 января Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил VIPded
сегодня в 14:12
Уже подстраховались с 18-ю командами.
Федун для вида голосовал против, зато отмазка железная...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:10
Ахахах! Даже клуб никому не нужен.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:03
Абрамомич на Чукотку?
Союзник противников
Союзник противников ответил nikoladolgov
сегодня в 13:45
А что нефть в России закончилась ? Смешно... Лимонады против бензина , пчелы против меда ... Федуну просто надо меньше воровать через Спартак, не обналичивать нефтяные миллиарды через клуб ... Хотя о чем это я ? Спартак Федун приобрел именно для этого, чтоб руководство Лукойла имело свободный доступ к валюте.
Наверное,ты что-то лично знаешь-уж больно хитроумная комбинация для обеспечивания доступа к валюте у монстра,владеющего сотнями заправок в зоне евро и доллара! Там точно в тугриках,или гривнах расплачиваются за бензин???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:42
крылатые свиньи это слишком)))))))))))))))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:41
Никогда не слушайте Шнобеля Инсайдеряна-вот вывод из очередной истории сплетен.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:34
Не окрылится Спартак никак... Придётся приземляться в ФНЛ...)))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 13:34
Понятно что у спартака своих денег хватает, и проблемы спартака не в отсутствии денег. От этого союза ни одна из сторон ничего не приобретает, кроме проблем.
Обращаю внимание на другое. Сначала появляется утка о союзе. И открывается срач по принципу: Вы такие ... , А вы сякие ... .
Затем идёт опровержение, вызывающее тот же самый срач.
То есть журналисты создают уток, фейки. Они не умеют работать в режиме журналистики. Только в режиме желтой прессы.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:29
Да же Red Bull шарахается от мясных.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:20
А что нефть в России закончилась ?
Смешно...
Лимонады против бензина , пчелы против меда ...
Федуну просто надо меньше воровать через Спартак, не обналичивать нефтяные миллиарды через клуб ...
Хотя о чем это я ?
Спартак Федун приобрел именно для этого, чтоб руководство Лукойла имело свободный доступ к валюте.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:20
А так неплохой спонсор
pele1981
pele1981
сегодня в 13:15
    nubom
    nubom
    сегодня в 13:15
    Абрамович, также, отказался покупать Спартак...
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 13:10
    что и требовалось доказать. Больше болтовни было
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Caniggia
    сегодня в 13:07
    Федун превратил Спартак в отстойный шлак и теперь надеется его кому-нибудь впарить!
    На столетие станут чемпионами, а чемпионов легче продать ;)
    Всё продумано и прошарено...
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:06
    На болельщиках не заработаешь...
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 13:05
    Федун превратил Спартак в отстойный шлак и теперь надеется его кому-нибудь впарить!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 13:02
    А в это кто-то верил?
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 13:01
    пиво это хорошо при футбольных полях, а вот фк " СПАРТАК " не бизнес для быков
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 12:59
    здесь требуется Red Pig
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:59
    Странно, пиву дали зелёный свет.
    Cremen
    Cremen
    сегодня в 12:55
    Red Bull не хочет марать свою репутацию, позориться в Европе.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100