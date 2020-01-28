ЦСКА начал сотрудничество с производителем продуктов питания и напитков

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте сообщила о начале сотрудничества клуба с производителем продуктов питания и напитков — PepsiCo.
Сообщается, что соглашение подписано на три сезона. В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории многофункционального стадиона «ВЭБ Арена» различные активационные кампании.
Партнерство также предполагает размещение рекламных материалов на LED-экранах по периметру футбольного поля и в точках питания стадиона.
#ЦСКА и @PepsiCoRUS подписали соглашение о сотрудничестве https://t.co/JN2ZNYF0s4 pic.twitter.com/sCeNIHZZJW— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 28, 2020
Тем временем стало известно, что на домашнем стадионе ЦСКА пройдёт шахматный турнир.
АХхахахах - типичный болела зенита ёмаё, написать и в кусты)
АХхахахах - типичный болела зенита ёмаё, написать и в кусты)
ПыСы ну постоянно то употреблять конечно опасно, а в меру норм.
ПыСы ну постоянно то употреблять конечно опасно, а в меру норм.
Каждый болела спама или зЭнита поглощая очередной продукт PepsiCo сидя дома на диване около монитора где высвечивается логотип Soccer и стуча сальными колбасками(пальцами) по клаве очередную шуточку про ЦСКА, будет этот ЦСКА спонсировать:D
Гинер красава) Даже хейтерков заставил в клуб деньги вносить, а на крайняк да же, смотря как ЦСКА карает спам или зенит(с их приспешниками) могут от злости ещё и подавиться)
Одни плюсы)
Каждый болела спама или зЭнита поглощая очередной продукт PepsiCo сидя дома на диване около монитора где высвечивается логотип Soccer и стуча сальными колбасками(пальцами) по клаве очередную шуточку про ЦСКА, будет этот ЦСКА спонсировать:D
Гинер красава) Даже хейтерков заставил в клуб деньги вносить, а на крайняк да же, смотря как ЦСКА карает спам или зенит(с их приспешниками) могут от злости ещё и подавиться)
Одни плюсы)
На форме места много, накрайняк вместо гетр ботфорты по самое небалуй носить можно...
На форме места много, накрайняк вместо гетр ботфорты по самое небалуй носить можно...