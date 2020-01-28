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ЦСКА начал сотрудничество с производителем продуктов питания и напитков

сегодня, 17:09

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте сообщила о начале сотрудничества клуба с производителем продуктов питания и напитков — PepsiCo.

Сообщается, что соглашение подписано на три сезона. В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории многофункционального стадиона «ВЭБ Арена» различные активационные кампании. 

Партнерство также предполагает размещение рекламных материалов на LED-экранах по периметру футбольного поля и в точках питания стадиона.

 

 

Тем временем стало известно, что на домашнем стадионе ЦСКА пройдёт шахматный турнир.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 18:25
Вы не можете отвечать на комментарии Александр Северный, т.к. он добавил Вас в игнор

АХхахахах - типичный болела зенита ёмаё, написать и в кусты)
pomor 445
pomor 445 ответил Alladins
сегодня в 18:21
PepsiCo хочет потерять клиентов.
Не от хорошего течения дел опускаются до размещения рекламы в малопосещаемом курятнике.
Александр Северный
Александр Северный ответил Don trambon
сегодня в 18:21
Так вам до ЛЕ как раком до луны, а в товарняке зашквар с вами играть. Уговорили Сигму поиграть и то они на изичах разносят)
Такого позора как вы испытали в ЛЕ лет 50 не будет.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:20
У Зенита подобных спонсоров несколько десятков, но все они высмеяны конюшней, как только можно, а этого приписывают гению Гинера. Как же: такое же г. по сути, но своё, а потому не просто лучшее, а гениальное.
Don trambon
Don trambon ответил Alladins
сегодня в 18:18
Овес не едим принципиально, а то Ференварошу можно влететь.
Так вам до ЛЕ как раком до луны, а в товарняке зашквар с вами играть. Уговорили Сигму поиграть и то они на изичах разносят)
oleg3k
oleg3k
сегодня в 18:18
Как то не вяжется, клуб армии и американский напиток.Это что же получается,75р работает на америкосев?Ату,его,ату.
Alladins
Alladins ответил Don trambon
сегодня в 18:15
Болельщику зенита всё равно что употреблять! Лишь бы что в рот положить и чтоб торкнуло!) ПыСы ну постоянно то употреблять конечно опасно, а в меру норм.
Овес не едим принципиально, а то Ференварошу можно влететь.
Don trambon
Don trambon ответил Гордецкий
сегодня в 18:13
Продукт PersiCo употреблять опасно, им можно чистить унитазы и растворять гвозди.
Болельщику зенита всё равно что употреблять! Лишь бы что в рот положить и чтоб торкнуло!)

ПыСы ну постоянно то употреблять конечно опасно, а в меру норм.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:07
Ленорыч всегда умел спонсоров привлекать.
Гордецкий
Гордецкий ответил Don trambon
сегодня в 18:07
А круто на самом деле. Каждый болела спама или зЭнита поглощая очередной продукт PepsiCo сидя дома на диване около монитора где высвечивается логотип Soccer и стуча сальными колбасками(пальцами) по клаве очередную шуточку про ЦСКА, будет этот ЦСКА спонсировать:D Гинер красава) Даже хейтерков заставил в клуб деньги вносить, а на крайняк да же, смотря как ЦСКА карает спам или зенит(с их приспешниками) могут от злости ещё и подавиться) Одни плюсы)
Продукт PersiCo употреблять опасно, им можно чистить унитазы и растворять гвозди.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 17:51
Одни травят своих болельщиков трехгорным, теперь и эти подключились с американской отравой
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:34
Деньги водятся наверное.
Армейская душа
Армейская душа ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:33
гинер рад доить любую компанию, лишь бы увисел "частный" клубик. На форме места много, накрайняк вместо гетр ботфорты по самое небалуй носить можно...
Да - потом можно и Газпром будет подоить, когда он от балласта избавится
drug01
drug01
сегодня в 17:33
Будем хорошо питаться и ... успешно .играть!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:30
На подножный корм перешли)).
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:27
А круто на самом деле.
Каждый болела спама или зЭнита поглощая очередной продукт PepsiCo сидя дома на диване около монитора где высвечивается логотип Soccer и стуча сальными колбасками(пальцами) по клаве очередную шуточку про ЦСКА, будет этот ЦСКА спонсировать:D

Гинер красава) Даже хейтерков заставил в клуб деньги вносить, а на крайняк да же, смотря как ЦСКА карает спам или зенит(с их приспешниками) могут от злости ещё и подавиться)

Одни плюсы)
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 17:24
Не пью Пепси, не ем Lays.
makkie
makkie
сегодня в 17:22
А вот и серьезное усиление для коней подоспело :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:21
гинер рад доить любую компанию, лишь бы увисел "частный" клубик.
На форме места много, накрайняк вместо гетр ботфорты по самое небалуй носить можно...
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 17:19
Так и до туалетной бумаги недалеко.
Don trambon
Don trambon ответил Zenit_84
сегодня в 17:18
А флаг Лейс висит
у них владелец(у Лейса) PepsiCo.
Don trambon
Don trambon ответил Alladins
сегодня в 17:18
PepsiCo хочет потерять клиентов.
Ага. Не то что бы если стали сотрудничать с оренбургом. а то одно лишь сотрудничество с газпромом не вывозит.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:17
А флаг Лейс висит
Alladins
Alladins
сегодня в 17:12
PepsiCo хочет потерять клиентов.
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