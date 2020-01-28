ЦСКА начал сотрудничество с производителем продуктов питания и напитков

сегодня, 17:09

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте сообщила о начале сотрудничества клуба с производителем продуктов питания и напитков — PepsiCo.

Сообщается, что соглашение подписано на три сезона. В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории многофункционального стадиона « ВЭБ Арена» различные активационные кампании.

Партнерство также предполагает размещение рекламных материалов на LED-экранах по периметру футбольного поля и в точках питания стадиона.