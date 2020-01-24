«Ред Булл» окрылит «Спартак»?

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Слухи об интеграции «Спартака» в семью «Ред Булл» будоражат болельщиков. «Соккер.ру» не склонен преувеличивать происходящее.

Откуда вообще разговоры о «Спартаке» и «Ред Булле»?

В конце 2019 года «Спартак» в своем твиттер-аккаунте пообещал вместе с Red Bull «показать, как болельщики готовы помогать команде, и как игроки на поле чувствуют эту поддержку». Формулировка божественна, но сути дела она не меняет: «Спартак» анонсировал некие отношения с концерном «Ред Булл», который известен не только своими окрыляющими напитками, но и глубоким погружением в мир спорта, в частности, футбола.

У «Ред Булла» уже есть футбольная семья (или, если хотите, империя), в которую входят пять клубов, и австрийцы не собираются на этом останавливаться. Говорить о том, что «Спартак» в ближайшее время породнится с «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» пока не приходится, но «красно-белые» действительно начинают сотрудничество с концерном Red Bull, о котором честь по чести будет объявлено в понедельник на пресс-конференции, которую «Спартак» собирает в Москве. Даже спонсорские отношения с такой серьезной компанией станут отличной новостью, а вдруг…

В 2019 мы отметили юбилей 5 чемпионств. В каждом из них были свои герои и эмоции. Чемпионаты выигрываются для болельщиков – главного, что есть в футболе.

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Вместе с #RedBull в 2020 мы покажем, как болельщики готовы помогать команде и как игроки на поле чувствуют эту поддержку. pic.twitter.com/ul1zPRRzFl — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 декабря 2019 г.

Что собой представляет футбольная империя «Ред Булл» прямо сейчас?

Но прежде чем ответить на самый волнительный вопрос, ознакомимся с состоянием дел в футбольной семье «Ред Булл». На сегодняшний день пять клубов гордо носят на груди красных бычков:

«Ред Булл Зальцбург». С этого клуба все начиналось. В 2005-м «Ред Булл» зашел в зальцбургскую «Аустрию» и перевернул ее историю. Первым тренером новой эпохи стал знаменитый итальянец Джованни Трапаттони, а его помощником — Лотар Маттеус. Не все болельщики старой «Аустрии» пошли за знаменем с красными быками, нашлись оппозиционеры, создавшие свою команду, которая барахтается в низших лигах, в то время как «Ред Булл Зальцбург» с 2006 года 10 раз становился чемпионом Австрии, мощно накатывал на плей-офф Лиги Европы и ярко выступил на групповой стадии нынешней Лиги чемпионов, где до последнего тура сражался с «Ливерпулем» за выход в 1/8.

«Лиферинг». Выступает во второй австрийской лиге и производит обкатку футболистов, которые пока не доросли до уровня «Зальцбурга». Раньше это был клуб «Аниф», докатившийся до региональной лиги, где его и подобрал, отмыл от грязи и взял на службу «Ред Булл». Сейчас «Лиферинг» – фарм-клуб «Зальцбурга», там играют очень молодые и очень талантливые пареньки. В теории «Лиферинг» даже имеет право продвинуться в высшую лигу, ведь выступает по лицензии «Анифа», но делать этого он, конечно же, не станет, ведь тогда вертикаль нарушится, нельзя будет пользоваться такими преимуществами, как сквозная заявка.

«РБ Лейпциг». Вершина футбольной империи, хотя когда в прошлом сезоне слепой жребий свел побратимов из Зальцбурга и Лейпцига на групповой стадии Лиги Европы, австрийцы дважды выиграли. «Ред Булл» долго рыскал по Германии в поисках возможности зайти в немецкий футбол, отовсюду пинали и разговаривали сквозь зубы, пока «красные быки» не купили лицензию у клуба пятого дивизиона «Маркранштедт». По этой лицензии выступает «РБ Лейпицг», и так как в Германии запрещены коммерческие названия, «Ред Булл» пришлось сократить до аббревиатуры РБ, за которой скрывается нелепая формальная расшифровка (RasenBallsport = газон, спорт с мячом. Что?!) Хорошо, что все мы знаем, что это за РБ.

«Нью-Йорк Ред Буллз». В 2006-м нью-йоркский «МетроСтарс» превратился в «Нью-Йорк Ред Буллз», у клуба появился 25-тысячный стадион, современная тренировочная база, а за команду поиграли Тьерри Анри, Жуниньо, Тим Кэйхилл, Рафа Маркес, Альберт Селадес. Кубок МЛС «Нью-Йорку» выиграть пока не удалось, несмотря на победы в регулярном сезоне. Американский филиал наравне с бразильским не слишком продуктивны, но в «Ред Булле» намерены это исправить.

«Ред Булл Брагантино». «Ред Булл» в Бразилии с 2007 года, но долгое время это присутствие было формальным, а команда «Ред Булл Бразил» толклась в четвертой лиге. До прошлого года бразильский проект не развивался, но РБ сделал важный шаг: объединил «Бразил» с лидером Серии B «Брагантино» (Сан-Паулу). Таким образом, в 2020 году в элите бразильского футбола будет свой «Ред Булл».

Заинтересован ли «Ред Булл» в расширении футбольной империи?

Ответ утвердительный. «Ред Булл» еще не везде расставил свои сети, думаю, мы можем ожидать в обозримом будущем появления команды «красных быков» в Азии — это большой рынок, кроме того, известно, что австрийцы рассчитывают просочиться в АПЛ . Была попытка приобрести «Лидс», но болельщики подняли вой, ведь приход «Ред Булла» пугает потерей исторической самоидентификации. Впрочем, от идеи зайти в Англию РБ не отказался, но решил набраться терпения и ждать подходящей возможности.

Может ли «Спартак» стать частью семейства «Ред Булл»?

На сегодняшний день оснований для такого поворота событий нет, хотя очевидно, «Ред Булл» не отказался бы от филиала в Восточной Европе — большой регион, большие возможности для скаутинга. «Спартак» — узнаваемый бренд на этой территории, тем более красно-белый, в подходящих цветах. Но если говорить о полноценном вхождении в семью, которое включает в себя разные маркетинговые штуки, вроде смены названия, то «Спартак» — худший вариант. Слишком большая армия фанатов, слишком большой урон репутации на этапе внедрения. Представьте, что начнется, если новые хозяева дорисуют на эмблемой быков и переименуют клуб в «Спартак Ред Булл» или «Ред Булл Москва»?