Йович: «Знаю, что могу играть лучше»

сегодня, 23:01

Нападающий «Реала» рассказал, что не может понять, почему у него не задался сезон в стане «сливочных»:

Я недоволен нынешним сезоном, потому что знаю, что могу играть лучше. Временами, когда смотрю матчи прошлого сезона, спрашиваю у себя, что же со мной случилось. Всем известно, что «Реал» - великий клуб. Футболисту в нем сложно справиться с психологическим давлением. Мне пока что это не удается, однако надеюсь, что ситуация изменится.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал голевую засуху Йовича. Напомним, что на счету сербского форварда всего один мяч в нынешнем сезоне.