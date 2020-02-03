Дуглас Сантос: «Сезон во Второй Бундеслиге привёл меня в „Зенит“»

Защитник «Зенита» поделился мнением о сезоне во Второй Бундеслиге в составе «Гамбурга»:

Буду честен: сначала желание уйти было. Тем более имел предложения из других клубов и всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Но вернуть «Гамбург» в Бундеслигу тоже очень хотелось! Долго думал. Настроил себя на следующий сезон так, будто каждый матч во Второй Бундеслиге будет для меня игрой Лиги чемпионов или чемпионата мира. До последнего мечтал, что мы вернемся. И проверял себя. В итоге вернуться наверх не получилось. Но теперь я счастлив, что эта история привела меня в «Зенит». И все те усилия не были напрасными.

Освоил две позиции. Болельщики видели, как я сражаюсь. А клуб совершил самую большую сделку в истории Второй Бундеслиги.

В Бразилии подобное трудно себе представить. Если ты вылетаешь, аплодисментов не жди. В Германии все зависит от конкретного города. Например, в Гамбурге понижение в классе восприняли остро. Помню наш последний домашний матч перед вылетом. Играли дома. До финального свистка так и не доиграли: во втором тайме болельщики собирались прорваться на поле. Они были очень рассержены, мягко говоря.

Это был не страх, а разочарование от того, что не удалось остаться в Бундеслиге, выполнить обещание, которое давал сам себе по ходу неудачного сезона.