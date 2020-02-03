Инфантино: «Кубок Африканских Наций нужно проводить раз в четыре года»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о Кубке Африканских Наций:

Много лет уже говорим про развитие африканского футбола. Пеле когда-то говорили, что однажды африканская сборная выиграет чемпионат мира. Однако этого до сих пор не произошло.

Не достигли прогресса в этом плане. Сегодня мы должны перевернуть эту страницу.

Кубок Африканских Наций в двадцать раз приносит меньше дохода, чем чемпионат Европы. Разве проведение КАН раз в два года выгодно с коммерческой точки зрения? Развивает ли это инфраструктуру?

Необходимо подумать о том, чтобы проводить этот турнир раз в четыре года.