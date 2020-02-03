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Победы «Реала» и «Барселоны», дебют Смолова. Итоги 22-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:59

Завершились матчи 22-го тура Ла Лиги.

«Барселона» - «Леванте» 2:1
Голы: Фати 30, Фати 31 - Рочина 90+2

«Реал» - «Атлетико» 1:0
Гол: Бензема 56

«Валенсия» - «Сельта» 1:0
Гол: Солер 77

«Атлетик» - «Хетафе» 0:2
Голы: Суарес 36, Хайме Мата 50 (пенальти)

«Севилья» - «Алавес» 1:1
Голы: Окампос 77 (пенальти) - Хоселу 70

«Леганес» - «Реал Сосьедад» 2:1
Голы: Омеруо 49, Оскар Родригес 90 - Исак 20

«Эйбар» - «Бетис» 1:1
Голы: Орельяна 15 (пенальти) - Фекир 7

«Вильярреал» - «Осасуна» 3:1
Голы: Пако Алькасер 45, Пенья 54, Касорла 59 (пенальти) - Аридане 48

«Гранада» - «Эспаньол» 2:1
Голы: Мачис 38, Фернандес 46 - де Томас 27 (пенальти)

«Мальорка» - «Вальядолид» 0:1
Гол: Унал 56

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:57
Весьма скромный заголовок.
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