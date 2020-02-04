Яго Аспас: «Надеюсь, Смолов забьёт много голов и поможет нам спасти сезон»

Нападающий «Сельты» поделился мнением о российском новичке команды и прокомментировал текущее положение «кельтов» в чемпионате Испании. В прошлом туре Примеры «Сельта» уступила в гостях «Валенсии» (0:1) и на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Я хорошо помню Смолова в играх со сборной России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Фёдор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьёт много голов и поможет нам спасти сезон.

Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах.