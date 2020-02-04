Гудьонсен: «Лучшие форварды мира больше не хотят переходить в МЮ»

Экс-нападающий «Челси» и «Барселоны» прокомментировал переход форварда в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

По большей части переход Игало обусловлен периодом, когда он произошел [в зимнее трансферное окно]. Сомневаюсь, что кто-то из лучших нападающих был доступен.

Я думаю, что лучшие форварды мира больше не хотят переходить в МЮ .

Им нужен был кто-то в команду. Я думаю, что Игало не был бы их номером один в нападении, и я был бы удивлен, если бы он был их номером два или три.

Он получит возможность и игровую практику, и мы посмотрим, сможет ли он что-то сделать.