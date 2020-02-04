ГлавнаяНовости

Гудьонсен: «Лучшие форварды мира больше не хотят переходить в МЮ»

сегодня, 00:25

Экс-нападающий «Челси» и «Барселоны» Эйдур Гудьонсен прокомментировал переход форварда Одиона Игало в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

По большей части переход Игало обусловлен периодом, когда он произошел [в зимнее трансферное окно]. Сомневаюсь, что кто-то из лучших нападающих был доступен.

Я думаю, что лучшие форварды мира больше не хотят переходить в МЮ.

Им нужен был кто-то в команду. Я думаю, что Игало не был бы их номером один в нападении, и я был бы удивлен, если бы он был их номером два или три.

Он получит возможность и игровую практику, и мы посмотрим, сможет ли он что-то сделать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Яго Аспас: «Надеюсь, Смолов забьёт много голов и поможет нам спасти сезон»
Сегодня, 01:08 Комментарии1
Голкипер «Партизана»: «Играть с русскими лучше, чем с „Краковией“»
Сегодня, 01:00 Комментарии0
Фернандиньо: «„Ман Сити“ не может продолжать играть таким образом»
Сегодня, 00:47 Комментарии0
Президент ИФФ осудил «Ювентус» и «Фиорентину» за споры вокруг судейства
Сегодня, 00:16 Комментарии5
Конте остался доволен дебютом Эриксена
Сегодня, 00:15 Комментарии0
Агент: «Иммобиле - лучший нападающий Европы прямо сейчас»
Сегодня, 00:07 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:11
МЮ потихоньку захеревает.
1 команда
1 команда
сегодня в 00:30
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100