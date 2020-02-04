Президент ИФФ осудил «Ювентус» и «Фиорентину» за споры вокруг судейства

Президент Итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина призвал «Фиорентину», «Ювентус» и другие клубы избегать разговоров о предвзятости судей по отношению к каким-либо командам.

Футбол должен заново найти спокойствие как в выражении, так и в оценке своих мыслей. Сегодня утром я встретился с президентом ФИФА и сказал ему, что судья может ошибиться, но я всегда буду защищать институты этого вида спорта.

Я бы не стал раздувать бесплодную полемику, которая не очень хороша для футбола. Но это не помогает, создавая раздраженную атмосферу. Мы, как учреждения, также должны оставаться в тени . Должно быть взаимное уважение, чтобы все общались в рамках правил и принципов этого вида спорта.

Я сказал ему, что это справедливо для всех в футболе. Выпускать пар в пылу страсти было законно, но не оправданно.