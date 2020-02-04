ГлавнаяНовости

Президент ИФФ осудил «Ювентус» и «Фиорентину» за споры вокруг судейства

сегодня, 00:16

Президент Итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина призвал «Фиорентину», «Ювентус» и другие клубы избегать разговоров о предвзятости судей по отношению к каким-либо командам.

Футбол должен заново найти спокойствие как в выражении, так и в оценке своих мыслей. Сегодня утром я встретился с президентом ФИФА и сказал ему, что судья может ошибиться, но я всегда буду защищать институты этого вида спорта.

Я бы не стал раздувать бесплодную полемику, которая не очень хороша для футбола. Но это не помогает, создавая раздраженную атмосферу. Мы, как учреждения, также должны оставаться в тени . Должно быть взаимное уважение, чтобы все общались в рамках правил и принципов этого вида спорта.

Я сказал ему, что это справедливо для всех в футболе. Выпускать пар в пылу страсти было законно, но не оправданно.

Напомним, что после матча между «Фиорентиной» и «Ювентусом» президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо и вице-президент «Юве» Павел Недвед устроили ожесточенный спор на тему судейства в прошедшем матче.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Яго Аспас: «Надеюсь, Смолов забьёт много голов и поможет нам спасти сезон»
Сегодня, 01:08 Комментарии1
Голкипер «Партизана»: «Играть с русскими лучше, чем с „Краковией“»
Сегодня, 01:00 Комментарии0
Фернандиньо: «„Ман Сити“ не может продолжать играть таким образом»
Сегодня, 00:47 Комментарии0
Гудьонсен: «Лучшие форварды мира больше не хотят переходить в МЮ»
Сегодня, 00:25 Комментарии2
Конте остался доволен дебютом Эриксена
Сегодня, 00:15 Комментарии0
Агент: «Иммобиле - лучший нападающий Европы прямо сейчас»
Сегодня, 00:07 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
h8you
h8you ответил С детства за детство
сегодня в 00:58
Администрация, обратите внимание на этот аккаунт. В нём ничуть не меньше хамских комментариев, чем на его основном аккаунте. Не кажется ли вам, что он тоже должен находиться на премодерации. Уверен, что со мной согласится подавляющее количество пользователей вашего сайта.
я бы твои фэйки все забанил....и в моих комментах нет личных оскорблений
И подавляющее большинство,это ты и еще твоих десять акков?
С детства за детство
С детства за детство ответил h8you
сегодня в 00:53
Недвед красава!я бы еще жестче бы осадил этого флорентийского клоуна
Администрация, обратите внимание на этот аккаунт. В нём ничуть не меньше хамских комментариев, чем на его основном аккаунте. Не кажется ли вам, что он тоже должен находиться на премодерации. Уверен, что со мной согласится подавляющее количество пользователей вашего сайта.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 00:50
Ювентус жалуется на судей? Ну, это верх лицемерия. Пчёлы против мёда уже пошли.
h8you
h8you
сегодня в 00:48
Недвед красава!я бы еще жестче бы осадил этого флорентийского клоуна
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 00:23
Что-то я не припомню спора со стороны Недведа. Он лишь призвал президента Фиалок не ныть и не нести чушь в сторону Юве! И причём совершенно правильно и объективно! Ювентус выигрывает потому что он сильнее и это доказано вот уже на протяжении 9 лет к ряду!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100