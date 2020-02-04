Президент ИФФ осудил «Ювентус» и «Фиорентину» за споры вокруг судейства

Президент Итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина призвал «Фиорентину», «Ювентус» и другие клубы избегать разговоров о предвзятости судей по отношению к каким-либо командам.
Футбол должен заново найти спокойствие как в выражении, так и в оценке своих мыслей. Сегодня утром я встретился с президентом ФИФА и сказал ему, что судья может ошибиться, но я всегда буду защищать институты этого вида спорта.
Я бы не стал раздувать бесплодную полемику, которая не очень хороша для футбола. Но это не помогает, создавая раздраженную атмосферу. Мы, как учреждения, также должны оставаться в тени . Должно быть взаимное уважение, чтобы все общались в рамках правил и принципов этого вида спорта.
Я сказал ему, что это справедливо для всех в футболе. Выпускать пар в пылу страсти было законно, но не оправданно.
Напомним, что после матча между «Фиорентиной» и «Ювентусом» президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо и вице-президент «Юве» Павел Недвед устроили ожесточенный спор на тему судейства в прошедшем матче.
И подавляющее большинство,это ты и еще твоих десять акков?
И подавляющее большинство,это ты и еще твоих десять акков?