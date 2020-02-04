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Голкипер «Партизана»: «Играть с русскими лучше, чем с „Краковией“»

сегодня, 01:00

Голкипер «Партизана» Владимир Стойкович поделился мнением об игре в Кубке Париматч Премьер.

Я никогда не играл с русскими, но это хороший момент, чтобы провести 2-3 матча. Здесь мы играем с хорошими командами, которые понимают, что идет подготовка к сезону, а не финал Лиги чемпионов. Для меня это лучше, чем несколько матчей с «Краковией», которая хочет только одного — сломать тебе ногу. Для некоторых команд предсезонные матчи — это борьба и травмы. В буквальном смысле — некоторые команды реально выходят тебя убить.

В матче первого тура Кубка сербская команда сыграла вничью с «Локомотивом», но оказалась сильнее в серии пенальти. Во вторник, 4 февраля, «Партизан» сыграет против «Ростова» во втором туре турнира.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Заграница: мнение  Партизан  Стойкович Владимир
Источник: Sport24.ru
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