Голкипер «Партизана»: «Играть с русскими лучше, чем с „Краковией“»

Голкипер «Партизана» поделился мнением об игре в Кубке Париматч Премьер.

Я никогда не играл с русскими, но это хороший момент, чтобы провести 2-3 матча. Здесь мы играем с хорошими командами, которые понимают, что идет подготовка к сезону, а не финал Лиги чемпионов. Для меня это лучше, чем несколько матчей с «Краковией», которая хочет только одного — сломать тебе ногу. Для некоторых команд предсезонные матчи — это борьба и травмы. В буквальном смысле — некоторые команды реально выходят тебя убить.