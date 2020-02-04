ГлавнаяНовости

Хассельбайнк – о МЮ: «Почему, если нужны голы, не тратите деньги на Ингса?»

сегодня, 10:03

Бывший форвард «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк в подкасте Transfer Talk от Sky Sports заявил, что «Манчестер Юнайтед» следовало подписать в январе не Одиона Игало, а кого-то из двух форвардов – Дэнни Ингса («Саутгемптон») или Рауля Хименеса («Вулверхэмптон»).

Они долгое время знали, что нуждаются в новом форварде. Не знаю, сколько у них денег, но это «Манчестер Юнайтед». Почему, если вам нужны голы сразу, вы не тратите деньги на Ингса, например? Он сейчас в отличной форме. Или Хименес из «Вулверхэмптона» – пустите деньги на этого игрока.

Напомним, что в конце января МЮ арендовал форварда «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало на шесть месяцев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Раньери: «Мы играли против очень хорошего „Наполи“»
Сегодня, 09:33 Комментарии1
Джо Гомес: «Нельзя недооценивать важность Хендерсона для нас»
Сегодня, 09:29 Комментарии0
Марселин: «Решил перейти в „Монако“, чтобы я мог проявить себя»
Сегодня, 09:25 Комментарии1
Фофана: «В „Монако“ меня хорошо приняли»
Сегодня, 09:21 Комментарии1
Милутинович: «Хочется, чтобы „Партизан“ взял Кубок Париматч Премьер»
Сегодня, 09:11 Комментарии2
Тухель – о Неймаре и Мбаппе: «Мы нуждаемся в них обоих»
Сегодня, 09:01 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100