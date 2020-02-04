Хассельбайнк – о МЮ: «Почему, если нужны голы, не тратите деньги на Ингса?»

сегодня, 10:03

Бывший форвард «Челси» в подкасте Transfer Talk от Sky Sports заявил, что «Манчестер Юнайтед» следовало подписать в январе не , а кого-то из двух форвардов – («Саутгемптон») или («Вулверхэмптон»).

Они долгое время знали, что нуждаются в новом форварде. Не знаю, сколько у них денег, но это «Манчестер Юнайтед». Почему, если вам нужны голы сразу, вы не тратите деньги на Ингса, например? Он сейчас в отличной форме. Или Хименес из «Вулверхэмптона» – пустите деньги на этого игрока.