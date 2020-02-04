Милутинович: «Хочется, чтобы „Партизан“ взял Кубок Париматч Премьер»

Легендарный сербский футболист и тренер прокомментировал итоги матча турнира Кубок Париматч Премьер между «Локомотивом» и «Партизаном». Сербы в первом туре по пенальти обыграли «Локомотив» (1:1 в основное и дополнительное время, 4:2 в серии пенальти).

Рад, что «Партизан» и «Локомотив» участвуют в этом турнире. Конечно, видно, что обе команды находятся еще не в самых оптимальных кондициях. Но как раз сейчас у них есть отличный шанс подготовиться к возобновлению своих чемпионатов. Я болею за «Партизан», и мне хочется, чтобы в конце турнира футболисты этой команды подняли кубок над головой. Но впереди их ждут еще два очень непростых матча — с «Ростовом» и «Спартаком».