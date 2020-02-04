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Милутинович: «Хочется, чтобы „Партизан“ взял Кубок Париматч Премьер»

сегодня, 09:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанЗакончился после серии пенальти

Легендарный сербский футболист и тренер Бора Милутинович прокомментировал итоги матча турнира Кубок Париматч Премьер между «Локомотивом» и «Партизаном». Сербы в первом туре по пенальти обыграли «Локомотив» (1:1 в основное и дополнительное время, 4:2 в серии пенальти).

Рад, что «Партизан» и «Локомотив» участвуют в этом турнире. Конечно, видно, что обе команды находятся еще не в самых оптимальных кондициях. Но как раз сейчас у них есть отличный шанс подготовиться к возобновлению своих чемпионатов. Я болею за «Партизан», и мне хочется, чтобы в конце турнира футболисты этой команды подняли кубок над головой. Но впереди их ждут еще два очень непростых матча — с «Ростовом» и «Спартаком».

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max74
max74
сегодня в 10:02
Накой ?
beefs
beefs
сегодня в 09:46
Победит сильнейший...
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