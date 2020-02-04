Марселин: «Решил перейти в „Монако“, чтобы я мог проявить себя»

Защитник рассказал о своем решении перейти в «Монако».

Этой зимой со мной связывалось несколько клубов, но продолжить выступать в чемпионате Франции мне показалось лучшим решением. Руководство привело убедительные доводы. Я много лет провел в «Осере», но почувствовал необходимость перейти сюда, чтобы показать то, на что способен. Тренер мне доверяет, и теперь уже мне нужно поработать, чтобы закрепиться в команде. Мне нравится конкуренция. Нужно биться и выкладываться, чтобы преуспеть, и я это буду делать. Тот опыт, который я смогу тут получить в будущем будет полезен.