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Натхо: «„Ростов“ – очень сильная команда. Будет интересно с ней сыграть»

сегодня, 03:07
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов18:00 Не начался

Экс-полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, ныне выступающий за сербский «Партизан», поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамка Кубка Париматч Премьер 2020.

«Ростов» — очень сильная команда, сыграть против неё будет интересно. Для меня не является сюрпризом отличное выступление ростовчан в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда уже на протяжении нескольких лет выглядит очень здорово. У неё в составе отличные игроки и сильный тренер.

Напомним, вчера «Ростов» продлил контракт с главным тренером команды Валерием Карпиным.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Натхо Бибрас
Источник: iz.ru
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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:46
Интересно смотреть не будет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:43
Полный ордец
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:13
Это просто товарняк.
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