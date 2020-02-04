Натхо: «„Ростов“ – очень сильная команда. Будет интересно с ней сыграть»

Экс-полузащитник ЦСКА , ныне выступающий за сербский «Партизан», поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамка Кубка Париматч Премьер 2020.

«Ростов» — очень сильная команда, сыграть против неё будет интересно. Для меня не является сюрпризом отличное выступление ростовчан в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда уже на протяжении нескольких лет выглядит очень здорово. У неё в составе отличные игроки и сильный тренер.